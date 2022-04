Con il passare del tempo, capita che gli asciugamani diventino ruvidi. Se non è ancora giunto il tempo di sostituirne e comprarne delle nuove, è bene cercare di ammorbidirle. In molti lo fanno usando dei prodotti specifici ma, in mancanza di quelli, è possibile ricorrere ai sempreverdi rimedi della nonna.

Tuttavia, è importante scegliere quelli giusti e che permettano di raggiungere il risultato sperato. Si legge spesso che un modo per avere asciugamani morbidissimi è ricorrere al bicarbonato di sodio. In verità, è solamente uno dei tanti falsi miti piuttosto diffusi sulle proprietà di questo prodotto, utile ma certamente non miracoloso come a volte si tende erroneamente a considerarlo.

Chi è interessato a sapere come avere asciugamani morbidissimi e come nuovi, dovrebbe sapere che esistono altri rimedi ben più efficaci. Un esempio è l’acido citrico che, a differenza del bicarbonato, ha proprietà ammorbidenti. Ecco come usarlo a questo fine.

Come avere asciugamani morbidissimi e come nuovi senza usare l’ammorbidente

In molti si riferiscono all’acido citrico come un’alternativa più economica ed ecologica dell’aceto nell’ambito delle pulizie casalinghe. Il costo di un barattolo da 1 kg di questo prodotto si aggira tra i 7,00 e i 15,00 euro circa, ma alcuni negozi vendono anche confezioni più piccole e che quindi hanno un costo minore.

L’acido citrico è un acido debole dalle notevoli proprietà. Tra queste c’è quella di sciogliere il calcare o di fungere da brillantante e, come già abbiamo anticipato, di ammorbidire il bucato e ovviamente anche gli asciugamani. Basterà mettere un cucchiaio di acido citrico in polvere e un po’ di acqua dove di solito si mette l’ammorbidente.

Fatto ciò, non resta che procedere al lavaggio. Al termine di quest’ultimo, gli asciugamani saranno morbidissimi e assolutamente come nuovi anche senza l’uso di prodotti specifici.

