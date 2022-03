Specialmente per gli sportivi, il cattivo odore delle scarpe è un problema molto comune. Proprio per questo, in molti sono alla ricerca di una soluzione.

Il rimedio più diffuso è fargli prendere aria all’esterno della casa. Non sempre questo basta a scacciare definitivamente il cattivo odore. Inoltre, quando piove è una soluzione impraticabile.

Pertanto, talvolta si a cospargerle di bicarbonato di sodio o pulirle con un panno imbevuto di aceto. Bisogna però sapere che per scacciare la puzza dalle scarpe non si usano solo bicarbonato e aceto, ma anche questi diffusi ed efficaci rimedi della nonna.

Il borotalco

In tanti hanno nel proprio bagno una confezione di borotalco. Si usa per eliminare le macchie difficili dai vestiti, per far apparire i capelli sporchi un po’ più puliti quando si deve uscire di urgenza e anche per l’igiene giornaliera di bambini e neonati.

Ebbene, torna utile anche per deodorare le scarpe da ginnastica. Basta versarne qualche cucchiaino dentro ciascuna scarpa e cospargerne tutta la tomaia e le solette, avendo cura di sollevarle. Una volta fatto ciò, non resta che attendere almeno una notte intera, per poi spolverare il talco in eccesso. Ecco che, finalmente, si potranno riutilizzare le scarpe.

L’amido di mais

L’amido di mais, noto anche come maizena, è un ingrediente spesso utilizzato come addensante per vellutate, zuppe, creme, budini e non solo.

Con le stesse modalità descritte per il borotalco, torna utile come rimedio della nonna per scacciare il cattivo odore dalle scarpe da ginnastica.

La sabbia per lettiere

Anche la sabbia per la lettiera del proprio migliore amico a quattro zampe può tornare utile a questo proposito grazie alla sua capacità di assorbire i cattivi odori.

Come abbiamo visto, per scacciare la puzza dalle scarpe non si usano solo bicarbonato e aceto, ma anche questi ingredienti facilmente reperibili. Si sconsiglia di provare a risolvere il problema lavando le scarpe da ginnastica nella lavatrice, poiché si potrebbe rischiare di rovinarle.

