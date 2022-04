Queste città italiane hanno un dono speciale secondo questa classifica e i loro abitanti sono molto invidiati

Si dice spesso che l’Italia è un piccolo “miracolo”. Questo perché, con una superficie relativamente piccola rispetto ai grandi Paesi del Mondo, riesce a custodire un patrimonio di bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali quasi senza pari.

Tra i privilegi di chi vive in Italia c’è anche quello di un clima fantastico e temperature che in larga parte del territorio godono delle caratteristiche della zona del Mediterraneo. C’è, però, un protagonista che forse non viene mai citato abbastanza: il sole.

Un recente studio si è preoccupato di censire quali città italiane, nel corso di un anno, arrivano a beneficiare del maggior numero di ore soleggiate. E, in base ai dati rilevati, ci sono delle località che hanno una posizione privilegiata.

Il Sud si prende i primissimi posti

A condurre la ricerca è stato Holidu, un motore di ricerca che si occupa di abitazioni per le vacanze. I dati sono stati analizzati sulla base di una media mensile. A prendersi tutti i primi posti è il Sud, ma non mancano città importanti del Nord che hanno valori rilevanti in graduatoria.

Per quanto riguarda le collocazioni d’avanguardia della classifica, non si fa fatica a notare il dominio assoluto della Sicilia. Al primo posto c’è, infatti, Siracusa con 346,83 ore di sole al mese e una temperatura media di 19,5 gradi. Per il secondo posto ci si deve spostare solo di qualche chilometro, dove c’è Catania. Per la città etnea sono 346,78 le ore mensili, con una temperatura media di 20,1.

Bisogna fare davvero poca strada per arrivare al terzo posto. Lì c’è ancora un’altra città siciliana, Messina, con 344,52 ore di sole al mese e una temperatura media di 18,6. Sono dati esattamente speculari a quella di un’altra realtà che non è siciliana, ma solo per pochissimi chilometri di mare. Oltre lo Stretto c’è, infatti, Reggio Calabria che viene sopravanzata dalla dirimpettaia solo perché ha meno abitanti.

Da segnalare come, per tutti e quattro i primi posti, si fa riferimento a realtà che sono collocate nell’immaginario asse che attraversa lo specchio d’acqua che divide Calabria e Sicilia, tangendo la costa jonica sicula.

Queste città italiane hanno un dono speciale, dunque, ma non solo le sole. A completare la top ten con numeri comunque importanti ci sono Genova, Cagliari, Taranto, Palermo, Bolzano e Giugliano in Campania.

Tra le grandi città si possono citare Bari al sedicesimo posto, Torino al diciannovesimo, Verona al ventisettesimo posto, Venezia al trentesimo, e Milano al trentanovesimo.