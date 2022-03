Che sia dolce o salato, il pane è sempre buono soprattutto se soffice e leggero ricoperto da una golosa crema al cioccolato. Questa particolare preparazione è molto facile e abbastanza veloce con una lievitazione adatta per avere una consistenza leggere e soffice come una nuvola.

Quando si ha voglia di qualcosa di insolito e davvero particolare, si può preparare questa ricetta con un ingrediente particolare. Anche se apparentemente sembrerà un azzardo, è proprio grazie a questo ingrediente che si otterrà un pane favoloso da poter farcire anche con questa crema da mangiare a sbafo.

Ingrediente

150 gr di mais in scatola;

100 gr di farina di mais;

600 gr di farina;

1 uovo;

10 gr di lievito in polvere per dolci;

25 gr di burro;

150 ml di latte;

60 gr di zucchero;

50 ml di olio di semi arachide o girasole;

100 ml di acqua;

un pizzico di sale.

Non il solito pane ma un soffice dolce come una nuvola da fare in casa con un ingrediente speciale

Procedimento

Iniziare la preparazione frullando il mais con lo zucchero e l’uovo fino ad ottenere un miscuglio omogeneo. Poi aggiungere il latte, il lievito, l’olio, il burro ed infine la farina di mais. Amalgamare tutto per qualche minuto e successivamente aggiungere anche un pizzico di sale e l’acqua.

Arrivati fin qui, trasferire il composto in un recipiente capiente e aggiungere la farina pian piano per evitare i grumi, con la paletta in silicone con movimenti dall’alto verso il basso. Dopo qualche minuto, si inizierà a formare l’impasto e sarà difficile da lavorare con la paletta in silicone.

Quindi spostarsi su un piano da lavoro ben infarinato e impastare con le mani e creare il classico panetto tondo da far riposare per circa 1 ora coperto da un canovaccio.

Dopo l’attesa, prendere il tegame dove avverrà la cottura, ungerlo con olio o burro. Poi prendere metà panetto e stenderlo creando una sfoglia da arrotolare su se stessa. Fare lo stesso con l’altra metà del panetto e inserire i filoncini di pan dolce sulla teglia e coprire per far riposare un’altra ora.

Adesso, con un pennellino e il tuorlo d’uovo sbattuto, spennellare la superficie del pane ed infine spolverare con la farina di mais ed infornare per circa 30 minuti a 180°C.

