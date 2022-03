Quasi tutti hanno sentito dire che per fare il pieno di potassio bisogna mangiare le banane. Ma siamo proprio sicuri? Anche tre ortaggi da gustare in primavera sono ricchi di questo macroelemento. Scopriamo quali.

Perché il potassio è un nutriente importante

Fra i nutrienti fondamentali per l’organismo c’è sicuramente il potassio. Questa sostanza è addirittura il minerale più presente nelle cellule del corpo umano; per questo si dice che è un macroelemento.

Come spiegano gli esperti, le funzioni del potassio sono diverse. Innanzitutto, serve a far contrarre i muscoli, compreso il cuore. Ecco perché una carenza di questo elemento potrebbe causare crampi e stanchezza muscolare. Inoltre, il potassio aiuta il sistema nervoso, attiva gli enzimi importanti per il metabolismo e contribuisce alla sintesi delle proteine.

Infine, il potassio ha un ruolo importante nel regolare la pressione del sangue. Secondo diversi studi, infatti, un aumento di potassio ridurrebbe la pressione.

Insomma, assumere una dose sufficiente di potassio è fondamentale. La dose quotidiana raccomandata per gli adulti è di 3.900 mg. Ma dove si trova questo minerale?

Chi non è vegetariano può fare il pieno di potassio con una carne magra e ricchissima anche di ferro. Ma si sa che non è consigliabile eccedere con i prodotti di origine animale. Per fortuna il mese di marzo regala degli ortaggi gustosi che forniscono un ottimo apporto di potassio.

Altro che banane, 3 ortaggi di stagione a marzo sono più ricchi di potassio e potrebbero abbassare la pressione arteriosa

È vero che le banane contengono molto potassio: ben 350 mg ogni 100 grammi. Ma non si sa perché questi frutti abbiano la fama di essere i più ricchi di potassio in assoluto. In realtà ci sono altri alimenti che ne forniscono di più, come il kiwi o un delizioso frutto esotico che peraltro aiuterebbe ad abbassare il colesterolo.

Fra le verdure da comprare a marzo, invece, ce ne sono tre che spiccano per contenuto di potassio. La prima è una verdura ormai a fine stagione, dato che la si trova fra novembre e marzo. Si tratta dei cavolini di Bruxelles, con 450 mg di potassio ogni 100 grammi di parte edibile.

Altri due ortaggi sono invece tipicamente primaverili. Parliamo innanzitutto dei finocchi (394 mg/100 g di potassio), che andrebbero gustati il più possibile crudi. Infatti, bisogna sapere che il contenuto di potassio di tutti gli ortaggi si riduce con la cottura.

Infine ci sono i carciofi (376 mg/100 g di potassio). Quelli di varietà unifera sono di stagione proprio da marzo a giugno. Insomma, altro che banane, 3 ortaggi di stagione sono fonti addirittura migliori di potassio. E, grazie a questo minerale, potrebbero aiutare ad abbassare la pressione.

Approfondimento

Il contorno perfetto per reintegrare il potassio con gusto