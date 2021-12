Non tutti sanno che esiste un segreto di bellezza per poter essere perfetti in pochissimo tempo. La maggior parte delle persone si affida ai classici e tradizionali make-up fatti di piegaciglia o fondotinta a base di crema per un effetto naturale. Ma cosa succede se si stravolgono queste abitudini?

Molte persone trascurano questo rivoluzionario segreto strategico che basta per ottenere un make-up straordinario che cambierà il viso in soli 3 minuti.

Ecco come ottenere dei risultati straordinari con un semplice gesto

Quando si parla di make-up non si può far a meno del mascara. Anche se viene utilizzato il miglior mascara allungante e curvante, non sempre si riesce ad ottenere il risultato sperato. Ecco che nel mondo della cosmesi oltre alle unghie finte, amate un po’ da tutti, anche le ciglia hanno una parte da attore protagonista.

Ed è proprio qui che entrano in scena le ultime novità come delle ciglia finte, senza colla e istantanee. Nulla di più bello e pratico che utilizzare la nuova tecnologia magnetica che evita ogni genere di colla.

Un concetto innovativo e strategico che sfrutta i piccoli magneti posizionati sulla ciglia finte per adattarle a contatto senza alcun sforzo. In questo modo il corpo estraneo finto, si adatterà completamente all’arcata della palpebra superiore per un effetto più che naturale.

Non il solito make-up ma questo segreto rivoluzionario e strategico che cambierà completamente il viso in soli 3 minuti

La durata di questo straordinario strumento di bellezza è paragonabile all’usura dello stesso. Questo concetto innovativo che non prevede ne colla e ne adesivi è l’ideale per chi ha occhi sensibili e facilmente irritabili.

Oltre alla curvatura perfetta per un risultato naturale, l’effetto sarà sicuramente molto più voluminoso e gli occhi sembreranno più grandi e allungati.

Per chi ha gli occhi piccoli, è consigliabile applicare le ciglia finte più corte, che ricoprono solo la parte esterna dell’occhio ed hanno all’incirca 3 magneti. In questo modo le ciglia avranno un effetto naturale e gli occhi appariranno più grandi.

Per gli occhi più grandi, è consigliabile applicare delle ciglia finte lunghe. Queste vanno applicate sull’intera arcata per un effetto super volumizzante ed eccezionale.

