A volte ci sono dei film che hanno un successo inaspettato e che sorprendono tutti facendo degli incassi fenomenali. Magari non tutti scommettevano su questi film, ma hanno dimostrato di valere tantissimo già dai primi giorni d’uscita.

Oggi vedremo proprio uno di questi titoli, che è stato addirittura il più visto di tutto il 2021. Vedremo, però, che questo è un risultato per molti sorprendente. Dunque, in pochi lo sanno ma questo è il film più visto dell’anno ed è disponibile su Netflix. Vediamo di che pellicola si tratta.

Il blockbuster con attori famosissimi

Oggi parliamo di “Red Notice”. Abbiamo già discusso di questo film qualche tempo fa, indicando che si trattava di un super film d’azione con grandi attori. Infatti, è interpretato da Gal Gadot, divenuta celebre per aver interpretato l’eroina Wonder Woman al cinema.

Insieme a lei, c’è anche Dwayne Johnson, famoso wrestler molto amato anche per i suoi film d’azione. A completare questo grande cast poi c’è Ryan Reynolds, anche lui famoso per un film di supereroi, ovvero Deadpool.

Con questi nomi, sembrava inizialmente pronto per essere un successone, però la critica non l’ha apprezzato molto. Nonostante l’accoglienza tiepida degli “esperti”, gli appassionati hanno comunque promosso “Red Notice” e si sono lanciati a vederlo in massa. Gli hanno così garantito un successo inaspettato, dalle dimensioni impressionanti.

In pochi lo sanno ma questo è il film più visto dell’anno ed è disponibile su Netflix

Secondo i dati di Netflix, infatti, questo è stato il suo film più visto di sempre nei suoi primi 28 giorni di messa in onda. Si stima che centinaia di milioni di persone abbiano visto il film.

In totale, sono state superate le 300 milioni di ore di visualizzazioni. Per chi ha amato il film è una buona notizia: questi numeri probabilmente porteranno Netflix a valutare un seguito.

È stato primo in classifica nelle visualizzazioni globali su Netflix per ben tre settimane, poi è stato superato da “Il potere del cane”, il nuovo film dell’acclamata regista Jane Campion.

In questo momento è nella top 10 dei film più visti in ben 94 Paesi. Il secondo film che appare in più top 10 nazionali è “Un castello per Natale”, una bella commedia romantica americana presente in classifica in 77 Paesi. Un gran risultato che, però, non impensierisce il vincitore di quest’anno. Gal Gadot, Dwayne Johnson, e Ryan Reynolds hanno fatto centro, conquistando milioni di appassionati.