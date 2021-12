Non il solito antipasto di Natale ma questi superbi cestini di pancarrè da preparare in soli 10 minuti

In questi giorni di festa l’organizzazione per le cene e cenette spesso sfugge di mano. Per alcuni, questi giorni sono volti all’ingrasso prediligendo cibi di tutte le salse senza badare al numero di portate e soprattutto alle calorie.

Altre persone preferiscono non abbondare con preparazioni che richiedono molto tempo in cucina, puntando su una ventata di novità e curiosità da provare e assaporare in questi fatidici giorni, cercando di non mettere su troppe calorie.

E tra le novità di quest’anno, non può mancare questo antipasto di Natale, si tratta dei superbi cestini di pancarrè da preparare velocemente, in soli 10 minuti. Una salvezza per chi non ama trascorrere troppo tempo in cucina per dedicarsi agli affetti o ad altri impegni.

Ingredienti

pancarrè

patè al tonno (120 gr di tonno, 60 gr di burro, prezzemolo tritato, sale e pepe)

gamberetti in patè (200 gr di gamberetti, 100 gr di ricotta, 2 cucchiai di panna fresca, succo di lime, sale e pepe)

patè di alici (100 gr di maionese, 50 gr di alici sott’olio, 20 gr di capperi, prezzemolo, limone)

Preparazione

Iniziare a preparare i cestini con il pancarrè utilizzando il mattarello stendendo quest’ultimi appiattendoli. Successivamente posizionare qualche stampino per muffin su una teglia e utilizzare il pancarrè per rivestirli. Infornare per circa 10 minuti o fino a quando il pancarrè non si sarà dorato a 180°C .

Nel frattempo preparare i vari condimenti che verranno inseriti nei cestini. Iniziare con il patè di tonno frullando il burro con il tonno sgocciolato e unendo il prezzemolo tritato, un pizzico di sale e pepe.

Passare ai gamberetti che dovranno essere cotti a vapore o bolliti e sgocciolati e frullati insieme alla panna e il succo di lime. Poi aggiungere la ricotta, un pizzico di sale e pepe.

Poi prendere le alici e i capperi e frullarli con la maionese ed infine aggiungere il prezzemolo tritato.

Infine prendere i cestini, farcirlo con i patè appena pronti aggiungendo qualche piccola decorazione come un letto di lattuga sul piatto con qualche fetta di limone o lime, qualche oliva e qualche gheriglio di noce.

