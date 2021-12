Tutti o quasi utilizzano dei prodotti per capelli per renderli morbidi, facili da pettinare e perché no, anche lucenti. Uno o più prodotti per ottenere una chioma bella e seducente, facile da domare anche senza ricorrere al parrucchiere così da risparmiare anche qualche soldo in più.

Per ottenere questi risultati, si utilizza come consuetudine un balsamo o una maschera per capelli. Il bisogno disperato di essere esteticamente belli e piacevoli spesso fa commettere degli errori. Infatti il balsamo può fare molto di più che idratare i capelli e renderli lisci e setosi.

Ma non solo, tutti stanno utilizzando il balsamo per capelli in vari geniali modi alternativi e il motivo è davvero straordinario.

Come utilizzare in un modo inaspettato questo prodotto per la cura dei capelli per ottenere risultati straordinari

Normalmente il balsamo viene applicato dopo lo shampoo con un risciacquo abbondante. Nulla di più vero e giusto, ma cosa succede se si modifica qualche passaggio? Ecco, forse si può ottenere una chioma diversa da quella a cui si è abituati.

Ad esempio se i capelli sono sottili o fini, si può utilizzare il balsamo a metà lunghezza dalle punte in su, senza risciacquare procedere con lo shampoo. In questo modo il balsamo coccola i capelli, idratandoli, proteggendoli con le punte che non saranno secche e la chioma sarà morbida e voluminosa.

Inoltre può essere molto utile pettinare i capelli, durante il tempo di attesa del balsamo, per eliminare l’effetto crespo. In questo modo si può anche evitare che i capelli si spezzino successivamente durante l’asciugatura a causa dei nodi.

Ecco il motivo per cui tutti stanno utilizzando il balsamo per capelli in questi geniali modi alternativi

Il balsamo può essere d’aiuto per altre faccende come ad esempio ammorbidire i pennelli per il trucco. In effetti dopo averli utilizzati e lavati frequentemente, questi perdono quella morbidezza che può ridare il balsamo, facendoli tornare come nuovi.

Mentre quasi nessuno avrà mai provato ad utilizzare il balsamo come crema da barba per radersi. In sostituzione a quest’ultima, si può applicare il balsamo per capelli e il risultato è davvero stupefacente. Infatti può essere un modo valido per idratare la pelle per renderla liscia così il rasoio scivola senza alcun sforzo, ovviamente con dovute accortezze.

Quindi non resta che provare a idratare le gambe con il balsamo e passare il rasoio. Così da ottenere una pelle liscia e setosa senza preoccuparsi delle macchie rosse perché il rasoio non avrà impedimenti.

