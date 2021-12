Con questa ricetta la cucina si tinge di gusto e raffinatezza con poco più di 5 euro

Ci sono molte idee in cucina per fare un figurone spendendo davvero molto poco ed alcune di queste possono essere perfette per passare questi giorni di festa. Si cerca in tutti i modi di portare in tavola qualcosa di nuovo, ricercato e magari senza spendere molti soldi.

Tra le varie ricette proposte anche nei nostri articoli precedenti, troviamo una in particolare che nessuno dovrebbe lasciarsi sfuggire per il Natale. Si tratta di un delizioso aperitivo scenografico facile e veloce che farà deliziare e stupire tutti.

Tra le tante chicche di una cucina natalizia, c’è anche questa ricetta che tinge di gusto e raffinatezza la cucina con poco più di 5 euro. Insomma una vera e propria ancora di salvezza per far bilanciare le spese di questo periodo.

Una curiosa idea innovativa che salverà il Natale

Si tratta di una ricetta davvero buona che attirerà i gusti anche dei più piccoli per i suoi ingredienti semplici e saporiti. Stiamo parlando delle patate, lavorate in un rotolo morbido ripieno di prosciutto e formaggio, una vera delizia da concedersi senza limiti.

Questo piatto si può servire sia caldo che freddo e si può realizzare anche senza glutine o lattosio sostituendo il burro e il formaggio con similari e adatti per le intolleranze.

Ingredienti per l’impasto

1 kg di patate

Circa 250 gr di fecola di patate

2 uova

Sale

Ingredienti il ripieno

Prosciutto crudo

Formaggio Emmental

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo le patate e farle cucinare in acqua e sale sul fuoco con tutta la buccia. Quando saranno pronte e si potrà verificare infilzandole con una forchetta, scolarle e lasciarle intiepidire.

Trascorso qualche minuto, prendere le patate e schiacciarle con lo schiacciapatate ed eliminare la buccia man mano che rimane nell’attrezzo. Prendere tutta la purea di patate ottenuta e versarla in una ciotola e aggiungere le 2 uova e un pizzico di sale se occorre.

Amalgamare tutti gli ingredienti ed aggiungere la fecola di patate quanto basta, cioè regolarsi in base alla qualità delle patate. Se quest’ultime sono molto acquose, aggiungere più fecola. Prendere una teglia ricoperta da carta da forno e stendere l’impasto ottenuto e aggiungere il prosciutto tagliato a fettine e il formaggio o a fette o a cubetti.

Arrotolare l’impasto aiutandosi con la carta forno, creando un rotolo che dovrà essere chiuso per bene ai bordi. Per non far aprire il rotolo durante la cottura, avvolgerlo in carta di alluminio e infornare per circa 35 minuti a 180°C. Quando sarà cotto si potrà sfornare e aggiungere facoltativamente qualche noce di burro che si scioglierà a contatto per insaporire o una spolverata di formaggio.

