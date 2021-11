Il countdown è ormai iniziato: mancano soli 26 giorni alle feste più attese di sempre.

Natale, infatti, è alle porte anche se da giorni siamo totalmente immersi nel suo clima che ci ha invaso con largo anticipo.

Così, anche il team di ProiezionidiBorsa ha deciso di cavalcare quest’onda, immergendosi totalmente in quest’atmosfera festosa.

Per esempio, in un articolo precedente abbiamo scoperto quali saranno tutte le tendenze natalizie del 2021 per decorare l’albero e addobbare la casa.

Oppure, per chi ha in mente un piccolo viaggetto, potrebbero essere questi 3 magici mercatini di Natale da non perdere quest’inverno.

Oltre che agli appassionati di home decor e ai viaggiatori, abbiamo pensato anche alle beauty addicted.

In quest’altro articolo abbiamo visto che con le feste in arrivo, è questa l’acconciatura perfetta da fare da sole e che sta bene a 20 come a 40 anni.

Il mood di oggi sarà sempre lo stesso, ma anziché parlare di chiome, ci dedicheremo a nail art e manicure perfette per Natale e Capodanno.

Non il semplice smalto rosso o verde, ecco 4 fantastiche idee per unghie curate e belle durante le feste

Se negli anni passati avessimo dipinto interamente le nostre unghie con i classici e intramontabili rosso e verde, quest’anno potremmo fare qualcosa di diverso.

Tra queste righe conosceremo 4 idee per tutti i gusti, da quelle più romantiche a quelle più eccentriche, a quelle più sobrie ma particolari.

Oro e nude

Non è festa senza un tocco dorato e questo potrebbe valere anche per le unghie.

Scegliamo la versione di smalto oro che ci piace di più tra quella con glitter o effetto metallizzato e mixiamo a un colore nude.

Questo ci permetterà di smorzare un po’ i toni e creare una manicure molto raffinata. L’importante è, però, che il nude sia un colore ben deciso e che non dia troppo sui toni del rosa.

Tendenza frosty

Letteralmente significa “gelido” e, infatti, per quest’inverno spopoleranno unghie che richiamano atmosfere ghiacciate e innevate.

I colori principali sono l’azzurro, il blu, il grigio e il bianco da sfumare tra di loro. Per completare il tutto, immancabili sono disegnini di fiocchi di neve, pupazzi di neve e glitter.

Tendenza sweet

Se qualcuno, invece, volesse optare per qualcosa di più dolce come una caramella, sarebbe arrivato il momento di farlo.

Il Natale 2021 prevede, infatti, anche nail art impreziosite con il tipico decoro a strisce bianche e rosse dei bastoncini di zucchero.

Via libera anche a biscottini di pan di zenzero, renne e orsetti con cappelli da Babbo Natale.

Accent nail

Quest’ultima proposta è perfetta per chi cerca qualcosa di più sobrio senza rinunciare agli smalti iconici.

Infatti, prevede di dipingere tutte le unghie proprio di rosso o di verde ad esclusione di una da decorare come vogliamo rimanendo in tema natalizio.

Dunque, non il semplice smalto rosso o verde, ecco 4 fantastiche idee per unghie curate e belle durante le feste.