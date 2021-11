L’aria delle festività natalizie si respira già da parecchi giorni.

I negozi si stanno preparando a vestire i colori tipici e si riempiono di decori che abbelliranno le nostre case per le feste invernali.

Anche le città stanno iniziando le loro trasformazioni e dalle finestre di molte case si intravedono le prime lucine intermittenti.

C’è, poi, chi ha già fatto l’albero, messo la ghirlanda fuori dalla porta e rispolverato renne e babbi Natale nel giardino.

Allora, anche il team di ProiezionidiBorsa ha pensato di tenersi al passo con i tempi e cavalcare l’onda di queste frenetiche anticipazioni.

In questo articolo parleremo di capelli, perché spesso pensiamo proprio a tutto ma non alla nostra chioma e a come acconciarla per le feste.

Tendenze senza età

Quest’anno più che mai si è parlato di una moda senza tempo, sia per i capelli che per i vestiti.

Come l’acconciatura che scopriremo a breve, anche moltissimi capi d’abbigliamento non fanno caso al numero di candeline sulla torta.

Per esempio, questo modello di jeans sta spopolando quest’autunno perché slancia e sta bene a 20 come a 50 anni. Invece, quest’accessorio dall’effetto modellante torna finalmente di moda per un tocco femminile irresistibile sempre senza età.

Spaziando dalle giovani donne a quelle più mature, ci sono delle tendenze che donano proprio a tutte.

E per i capelli? Con le feste in arrivo, è questa l’acconciatura perfetta da fare da sole e che sta bene a 20 come a 40 anni.

Direttamente da una star

Quest’anno possiamo ispirarci a una grandissima star di Hollywood per acconciare i nostri capelli.

Si tratta di Blake Lively, protagonista dell’iconico Gossip Girl e di film meravigliosi come Adaline – L’eterna giovinezza e Café Society di Woody Allen.

L’attrice di recente, durante un evento a New York, si è presentata con un look che fa subito Natale.

Il suo vestitino rosso, impreziosito da un mega fiocco stile pacco regalo, di certo non è passato inosservato. Sono proprio questi i capelli da copiare all’istante.

Feste in arrivo, è questa l’acconciatura perfetta da fare da sole e che sta bene a 20 come a 40 anni

Si tratta di un semi raccolto facilissimo da realizzare a casa, senza l’aiuto di nessuno e ideale per dare un ulteriore tocco glamour alla nostra figura.

La prima cosa da fare è applicare una mousse in spray volumizzante su tutta la lunghezza dei capelli ancora umidi.

Poi, per quanto riguarda l’asciugatura, completiamola con 5 minuti a testa in giù e phon al massimo.

Dopo, mettiamo a riscaldare una piastra o un ferro arriccia capelli e creiamo su tutta la chioma dei boccoli larghi.

Infine, passiamo all’acconciatura vera e propria.

Facciamo una mezza coda, tirando leggermente i capelli sulla cute e decoriamo, coprendo l’elastico, facendo un fiocco con un sottile nastro di velluto rosso.

In alternativa, possiamo anche lasciare liberi eventuali ciuffi e frange ad incorniciare il viso.

Completiamo con una spruzzata di lacca e uno spray illuminante e siamo pronte per le nostre feste.

Approfondimento

