Anche se non è ancora arrivata la stagione dell’inverno, che farà il suo ingresso il 21 dicembre, l’atmosfera natalizia ci ha già conquistati.

Le città stanno iniziando ad abbellirsi, vestendosi con le migliori illuminazioni, e i negozi sono strapieni di alberi e decorazioni tipiche.

Per non parlare, poi, delle case. C’è chi ha già predisposto tutti gli allestimenti e non aspetta altro che l’arrivo di Babbo Natale.

Sulla scia di questo anticipo magico e festoso, nell’articolo di oggi andremo alla scoperta di alcuni imperdibili mercatini natalizi sparsi per l’Europa.

Atmosfera natalizia, lucine e cibo delizioso in questi 3 magici mercatini da non perdere quest’inverno

In quest’articolo abbandoniamo i confini italiani per viaggiare, intanto con la mente, verso nuove mete e scoprire alcuni mercatini che forse non sono molto conosciuti.

In particolare, andremo in Austria e in Francia.

Siamo pronti? Allacciamo le cinture e decolliamo.

Innsbruck, Austria

Nel Land chiamato Tirolo sorge Innsbruck, la quinta città per grandezza dell’intera Austria.

Tra sprazzi di neve e temperature sotto lo zero, nel suo centro storico ogni anno viene allestito un meraviglioso mercatino. Circondato dalle tipiche casette medievali, questo si snoda attorno al simbolo della città: il Tettuccio d’oro.

Tra le tante bancarelle troviamo addobbi per i nostri abeti, capi d’abbigliamento in lana, prodotti d’artigianato, pan di zenzero e vin brulé.

Il tutto avvolti dalla tradizionale musica natalizia suonata dal vivo e da mille e più lucine.

Alcune informazioni utili:

il mercatino è allestito dal 15 novembre al 23 dicembre 2021;

è aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.00.

Salisburgo, Austria

Rimaniamo ancora tra i confini di questo Paese, spostandoci, però, a Salisburgo, città natale di Mozart.

Il cortile interno del Castello di Hellbrunn, da ormai più di vent’anni, ospita il mercatino “Magia dell’Avvento”.

Qui l’immenso bosco di conifere viene decorato con palline di Natale rosse, luci e ghirlande; ma non solo. La vera particolarità è la facciata del Castello, perché ogni sua finestrella si trasforma in una casella del calendario dell’Avvento.

Inoltre, tantissime bancarelle di artigianato, giostre, presepi, giri su pony per i bambini e tanto cibo tipico come dolci e wurstel grigliati.

Informazioni utili:

il mercatino parte il 18 novembre e si conclude il 24 dicembre 2021;

è aperto dal mercoledì al venerdì dalle 13.00 alle 20.00 mentre sabato, domenica e tutti i festivi dalle 10.00 alle 20.00.

Colmar, Francia

Infine, viaggiamo verso la Francia fermandoci a Colmar.

Nel centro storico, tra casette colorate e palazzi antichi, si trovano ben 5 diversi mercatini di Natale.

Lungo i canali tantissime bancarelle con antiquariato, artigianato e cibo tipico come il panpepato alsaziano.

Infine, molti eventi, come piccoli concerti, e spazio anche per una spettacolare pista di pattinaggio.

Informazioni utili:

il mercatino inizia il 26 novembre e finisce il 29 dicembre 2021.

Quindi, atmosfera natalizia, lucine e cibo delizioso in questi 3 magici mercatini da non perdere quest’inverno.

