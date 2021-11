Abbiamo avuto un anticipo di “Jingle bells” e “Last Christmas” per quest’autunno, canzoni che sembrano già risuonare ovunque.

Il freddo, infatti, è arrivato prima del previsto e così anche l’atmosfera delle feste probabilmente più attese.

Girando per la città, tutto grida “Natale” e anche noi, travolti da questo spirito, abbiamo iniziato, o stiamo pensando, di addobbare la nostra casa.

Quindi, in questo articolo scopriremo quali sono tutte le tendenze all’ultimo grido e quali colori sono perfetti per il nostro albero. In questo modo, sapremo come orientare il nostro shopping natalizio e cosa, invece, tirare fuori dalla cantina.

Ecco tutte le tendenze natalizie 2021, scopriamo come decorare l’albero e come addobbare casa

Apriamo le danze partendo proprio da lui, il protagonista indiscusso del Natale, il custode di tutti i regali: l’albero.

Che sia vero o finto non importa, quello che conta è scegliere i colori giusti per sfoggiare un abete alla moda.

Anche quest’inverno, fa da padrone il colore per eccellenza del Natale che è il rosso. Oltre al classico abbinamento con l’oro, però, spopolerà quello con il bianco.

Possiamo giocare con palline lucide e opache, di diversi materiali, monocolore oppure variegate.

Must have sono, però, il rosa antico, con qualche tocco più grintoso di fucsia, e il verde scuro e chiaro.

Non dimentichiamoci, poi, dell’argento, da mescolare al grigio, colore della modernità, e al blu navy.

Restando in tema, immancabili sono le palline di vetro con trasparenze e preziosi decori e quelle più appariscenti con inserti brillantati.

Decorazioni naturali

Quest’inverno, nelle nostre case, ci dovrebbe proprio essere qualche decorazione in stile “naturale” e cioè di legno.

Possiamo acquistare qualcosa sia per l’albero che come piccolo soprammobile.

Il legno, però, insieme a bacche, pigne e foglie, lo possiamo ritrovare come centrotavola o sotto forma di ghirlanda per la porta o il camino.

Personaggi

La casa, poi, dovremmo condividerla con alcuni particolari coinquilini: gnomi dalle lunghe barbe e schiaccianoci di legno.

Entrambi sono ideali, per esempio, per coprire il piedistallo dell’albero.

Non dimentichiamoci di fare spazio anche alle renne e agli scoiattoli.

Punti luce

Anche per questo Natale, i punti luce non saranno mai troppi.

Quest’anno, però, via libera alle più tradizionali candele con profumi di cannella, chiodi di garofano, ambra e corteccia.

Lo stile

Per gli addobbi di questo Natale 2021 si parla anche di stile e sono due quelli più alla moda.

Il primo è quello scandinavo, che s’ispira alle atmosfere innevate di questo territorio. Le decorazioni sono spruzzate di neve e sembrano conservare la brina del mattino. Inoltre, mixano i colori freddi, sui toni dell’azzurro e del blu, a quelli più caldi del marrone.

Infine, fa la sua comparsa anche lo stile vintage, con accessori del passato rispolverati per questa occorrenza. Ad esempio, palline a forma di cipolla in tessuto, casette di legno e tanto ma tanto vetro.

Quindi, eccole qui tutte le tendenze natalizie 2021, se scopriamo per tempo come decorare l’albero e come addobbare la casa non avremo dubbi sui nostri prossimi acquisti.

