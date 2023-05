I piatti più semplici spesso risultano i più gustosi. Essenziale è utilizzare sempre prodotti freschi e di qualità. Un primo piatto classico amato da tutti e pratico e veloce da preparare, sono gli spaghetti aglio e olio. Una ricetta antica mai passata di moda perché semplice e saporita, ideale per ogni occasione. Tuttavia gli chef amano sperimentare di continuo ed anche questo piatto ha subito un’evoluzione. Lo chef Sebastian Fitarau propone un piatto innovativo, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Quasi tutti i piatti tradizionali vengono realizzati utilizzando pochi ingredienti. Ricette semplici e pratiche tramandate negli anni. Questi piatti vengono realizzati con facilità e per questo si rivelano adatti per ogni occasione. Non il classico spaghetto aglio e olio, ma una vera novità è quella proposta dallo chef Sebastian Fitarau. Sebastian è particolarmente attivo sui social e sul suo profilo instagram ha postato il video di una nuova ricetta.

Lo chef Sebastian Fitarau e l’amore per i primi piatti

Come abbiamo accennato lo chef Fitarau è attivissimo sui social. Dal suo profilo instagram propone tantissime ricette. Anche le più originali e raffinate vantano un procedimento semplice e pratico. Chi lo conosce può facilmente intuire che lo chef predilige i primi piatti. Con carne o pesce, la pasta è sempre protagonista nelle sue ricette. Risotto o pasta realizzata a mano, non cambia la parola d’ordine è sempre prodotti freschi. Tra i piatti più facili da realizzare c’è uno spaghetto, che si ispira certamente al classico aglio e olio. Tuttavia stiamo parlando di una nuova proposta. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Non il classico spaghetto aglio e olio, ma una vera novità: ecco la ricetta dello chef Sebastian Fitarau

La maggior parte degli ingredienti che ci occorrono per questo piatto sono già presenti in casa nostra. Prodotti utilizzati nella quotidianità che abbiamo già disponibili in cucina. “Famo dù spaghi?”, ironico lo chef Fitarau introduce con questa frase la ricetta su Instagram. Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli ingredienti che ci servono:

320 g di spaghetti;

800 g di pomodori pelati;

25 g di acciughe sott’olio;

10 g di capperi sotto sale;

1 mazzetto di prezzemolo;

100 g di olive di Gaeta;

3 spicchi di aglio;

2 peperoncini secchi;

30 g di olio extravergine di oliva;

sale fino q.b.

Un’operazione decisamente semplice, ma che tuttavia non trascura i dettagli. Innanzitutto è necessario schiacciare le olive di Gaeta e in seguito sminuzzare i capperi. Nel frattempo come per la ricetta classica, far soffriggere aglio e olio in una padella. Aggiungere le acciughe e soffriggere anche queste. A questo punto unire agli ingredienti in padella anche i capperi. Subito dopo aggiungere i pomodori pelati avendo cura di schiacciarli. Infine cuocere gli spaghetti e a metà cottura unire al sugo. A cottura ultimata impiattare e servire. Il gioco è fatto, una ricetta velocissima e ideale da proporre in ogni occasione.