Come eliminare l’umidità in casa gratis? Basta un prodotto che hai in cucina 

Ci sono dei giorni in cui nell’aria si accumula molta umidità. Si sente la necessità di eliminarla anche per respirare meglio. Ma come fare senza un deumidificatore? Vediamo allora come eliminare da casa l’umidità in modo gratuito.

Quando piove molto, in casa si accumula aria umida che poi è difficile eliminare. Lo stesso capita quando in estate fa molto caldo e abitiamo in zona di mare. L’acqua del mare evapora e ristagna nell’aria, rendendoci la respirazione non sempre agevole. Stessa cosa capita per chi abita in campagna dove ci sono molti alberi e molta vegetazione. Gli alberi trasudano vapore acqueo e l’aria comincia a diventare più pesante. Vediamo come fare a eliminare l’umidità che entra in casa.

Un errore da evitare

Alcune persone per eliminare l’umidità di casa quando fa caldo, cercano di raffreddare la temperatura. Accendono così il condizionatore d’aria. Se è vero che l’aria diventa più fresca, non è altrettanto vero che diventa meno umida. L’umidità infatti non è tanto questione di temperatura, ma dipende dalla concentrazione di vapore acqueo presente nell’aria. Affinché possiamo respirare bene questa non deve superare una certa percentuale. In genere si indica come il 50% la quantità di umidità presente nell’aria. Ma vediamo come eliminare l’umidità in casa gratis.

L’aiuto del deumidificatore contro l’umidità

Per eliminare l’umidità si può utilizzare il deumidificatore, che è pur sempre un apparecchio elettrico. Oltre a consumare energia elettrica, operazione non proprio conveniente, bisogna mettere in cantiere anche il suo acquisto. Ora un deumidificatore costa in media 120 euro. Certo, una volta acceso, l’aria comincia a regolarsi è l’umidità a diminuire. Tuttavia non sempre è possibile acquistare un deumidificatore. Ecco come fare in questi casi.

Come eliminare l’umidità in casa gratis col prodotto da dispensa

Il modo più semplice per eliminare l’umidità dall’aria di casa è di far cambiare l’aria è perciò di aprire le finestre. Un ricambio necessario non solo per togliere umidità ma anche per immettere ossigeno. Basta aprire le finestre tre volte al giorno per qualche minuto per evitare che l’umidità si trasformi in muffa addossata ai muri domestici.

Non sempre però questo trucchetto semplice funziona, soprattutto quando vi è bassa pressione e l’umidità ristagna nell’aria, sia dentro casa sia fuori. In questo caso bisogna utilizzare un rimedio semplice. In dispensa abbiamo il sale grosso che per sua caratteristica attira naturalmente l’umidità. Ce ne accorgiamo quando lasciamo il barattolo del sale aperto per un po’ di ore, ritrovandolo come se si fosse raggrumato. Allora prendiamo un contenitore, possiamo tagliare anche a metà una bottiglia d’acqua di plastica, e riempiamolo di sale grosso. Ne possiamo preparare due o tre recipienti per deumidificare.

Un trucchetto che ci permette di riciclare il sale

Mettiamoli nella stanza a cui desideriamo ridurre la quantità di umidità nell’aria. Lasciamo reagire in modo tale che possano assorbire il vapore acqueo presente nell’aria. Il sale agisce di continuo come deumidificatore ma raggiunge anche un limite, quando appunto lo troveremo un po’ umido e trasudante acqua. È ciò che capita ad esempio alla famosa lampada di sale rosa.

In questo caso non è da buttare. Basta metterlo sul piatto del forno e lasciarlo qualche minuto a 100 gradi in modo che possa ritornare secco. Dopo di ciò è subito pronto per deumidificare di nuovo l’ambiente. Un sistema si può dire quasi gratis e che ci aiuta in quelle giornate molto umide. Ci sono anche delle piante che aiutano a eliminare l’umidità da casa.