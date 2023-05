La città di mare dove comprare casa a 1 euro vicinissima alla spiaggia, in un meraviglioso centro storico

La possibilità di acquistare una casa a 1 euro ti alletta? Potresti allora approfittare dell’occasione di comprarne una in una città di mare, bellissima e affascinante, all’interno di un centro storico di rara bellezza. Ecco dove.

Il progetto delle case a 1 euro non è nuovo in Italia e ormai molti lo conoscono e magari hanno pensato anche di approfittarne. Dapprima con una certa diffidenza, ora con maggiore consapevolezza, soprattutto dopo diverse esperienze di successo. Infatti alcune case a 1 euro sono diventate splendide abitazioni o strutture ricettive dopo gli interventi di ristrutturazione. Andiamo a vedere come acquistarne una in una località sul mare particolarmente bella. Un’occasione da non perdere.

È questa la città di mare in cui le case costano 1 euro

Di solito i Comuni che vendono le case a 1 euro sono borghi piccolissimi dell’entroterra. E questo può frenare il desiderio di comprare una casa al prezzo di un pacchetto di caramelle. Non tutti vogliono o possono trasferirsi in paesini poco popolati e lontani dalla costa. Ma non è sempre così. Ci sono anche dei borghi ricchi di storia e non lontani dal mare che aderiscono all’iniziativa e in cui molti sono disposti a trasferirsi o ad avviare un’attività.

Ora è la volta di Taranto che, dopo il successo dell’iniziativa, aderisce per la terza volta al progetto mettendo in vendita a 1 euro alcuni immobili del centro storico. Taranto è una città bellissima e affascinante in cui alle testimonianze del passato si affiancano le strutture di una moderna città industriale. È questa la città di mare nella quale acquistare casa al prezzo di un caffè.

Il cuore antico della città

Le case a 1 euro si trovano nella Città Vecchia che negli anni gli abitanti hanno gradualmente abbandonato per trasferirsi nei nuovi quartieri della città. Il cuore storico di Taranto si sviluppa su un’isola ed è affacciato su due mari con altrettanti lungomari e un porto peschereccio.

È un dedalo di viuzze e di scalinate su cui si affacciano vecchi palazzi nobiliari addossati gli uni agli altri e ricchi di fascino. Il progetto delle case a 1 euro vuole ridare vita a questo luogo bellissimo per farlo tornare ad essere il cuore pulsante della città.

Le agevolazioni concesse dallo Stato per sostenere i costi di ristrutturazione

Per comprare le case a 1 euro occorre inviare una richiesta al Comune di riferimento. Le indicazioni si trovano sul sito ma si possono chiedere ulteriori informazioni anche direttamente al Comune interessato al progetto. Chi compra la casa a 1 euro deve sostenere le spese di ristrutturazione dell’immobile, le spese notarili e i costi di una polizza assicurativa che recupererà alla fine dei lavori.

Per sostenere i costi della ristrutturazione si può però approfittare di particolari agevolazioni concesse dallo Stato. La prima è il Bonus ristrutturazioni edilizie. Questo Bonus permette di recuperare il 50% della somma spesa per la ristrutturazione attraverso la denuncia dei redditi sotto forma di detrazione, in dieci quote annuali. Il limite massimo di spesa è stato fissato a 96.000 euro. Un’altra agevolazione di cui si può beneficiare è il Bonus mobili. Anche questo permette di recuperare il 50% della spesa sostenuta attraverso la denuncia dei redditi con le stesse modalità del Bonus ristrutturazioni. Il tetto massimo di spesa è di 8.000 euro. Infine si possono ottenere altre agevolazioni per tutti gli interventi che permettono il risparmio energetico, come l’installazione di pannelli solari o la sostituzione degli infissi.