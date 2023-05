Chi è Angelina Mango, la cantante finalista di Amici: età, famiglia, Instagram e quote bookmakers sulla vittoria

Tutti sanno che è la figlia di Pino Mango e Laura Valente ma in questa edizione del talent Amici ha fatto scoprire molto altro della sua personalità e delle sue abilità. Arrivata in finale punta alla vittoria anche se i rivali sono tutti molto bravi.

Angelina Mango è figlia del cantante Mango scomparso nel 2014 a causa di un malore avuto sul palco durante un concerto. Il talento è una questione di famiglia, Angelina che gareggia per la squadra di Lorella Cuccarini, ha conquistato la giuria ma soprattutto il pubblico che la segue in televisione. Lei è nata nel 2001, ha un fratello che fa il batterista, si sono già esibiti insieme durante il concertone del 1 maggio dello scorso anno. Ha pubblicato un album che si intitola Monolocale, i suoi singoli, Formica e Walkman, prodotto da Tiziano Ferro, hanno avuto moltissimo successo.

La mamma Laura Valente è stata cantante dei Mattia Bazar, è molto legata alla figlia, la scomparsa del papà ha creato un legame speciale. La Valente ha scritto una lettera alla figlia che è stata letta durante il programma in cui ha chiesto scusa per non averla saputa proteggere quando il padre è scomparso. Nell’ultimo album di Mango sia Angelina che il fratello hanno suonato e cantato con lui la cover di Get Back dei Beatles in una bellissima registrazione.

Chi è Angelina Mango, la cantante finalista di Amici? In primis un’artista con tanto talento, quindi la preferita dal pubblico per la finale dell’edizione 2002-2023. Saranno Isobel Kinnear, Mattia Zenzola e Wax gli sfidanti che le contenderanno la vittoria. Per tutti è lei la favorita, considerata l’artista con maggiore preparazione artistica. La Sisal la quota 1.80, Mattia e Isobel sono dati a 3.00 mentre Wax è lontano, quotato a 20.00. Nel corso della finale il pubblico potrà votare da casa attraverso sms o direttamente dal sito www.wittytv.it, dalla app Mediaset Infinity, dalla app Wittytv o dalla smart tv se abilitata a farlo.

La finale andrà in onda stasera alle 21:30 e sicuramente i followers su Instagram di Angelina faranno la differenza quando voteranno. 202 mila sono ora dopo l’esperienza ad Amici, ma Angelina è attiva anche su Facebook e TikTok e ha un suo canale YouTube in cui presenta i suoi brani più conosciuti.

Chi è Angelina Mango, la cantante finalista di Amici e chi le sta vicino

A seguirla ci sarà sicuramente anche il fidanzato Antonio Cirigliano, chitarrista classe 1999 che la accompagna nella carriera di cantante sin dagli inizi. Sui social troviamo diversi scatti della coppia sul palco o a eventi speciali, i due sarebbero stati presentati da amici in comune. Lui è molto riservato è non è mai intervenuto durante l’avventura al famoso talent di Angelina. Le ha lasciato lo spazio per esprimersi e per dimostrare il suo valore e la sua bravura.

Anche Antonio è attivo sui social e posta spesso scatti di concerti e di serate in cui ha suonato con Angelina. A mettere a dura prova la storia sarebbe la simpatia nata tra la cantante e Wax negli studi di Cinecittà. Angelina e Wax hanno collaborato alla scrittura di testi molto intensi e si sono scambiati gesti affettuosi. Per ora non c’è stato altro. Potrebbe trattarsi di una intesa solamente artistica. Vedremo dopo la finale. Il tempo dirà.