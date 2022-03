La primavera 2022 in fatto di stile non si fa mancare nulla, infatti, sono tanti i trend che ritornano di moda. Una primavera dove potersi sbizzarrire creando abbinamenti insospettabili ed indossando i grandi classici che tornano a far parlare di sé.

Non il classico ed amatissimo pantalone a zampa a vita alta, amato da molte perché slancia la figura assottigliando il punto vita. Ma tra i must have della primavera 2022 a grande richiesta troviamo i pantaloni con spacco.

Lo spacco infatti è il dettaglio di questa stagione che accumuna tutte le tipologie di pantalone da quelli a zampa, a quelli a sigaretta. Che sia frontale o laterale poco importa, per essere trend e alla moda l’importante è che ci sia. Un dettaglio che affusola la figura rendendola anche più slanciata e che punta i riflettori sulle scarpe.

Ecco i pantaloni sportivi ed eleganti più richiesti della primavera 2022 che slanciano la figura da indossare anche a 50 e 60 anni

Un modo geniale per rendere i grandi classici più versatili e innovativi oltre che estremamente femminili. Lo spacco infatti è un dettaglio che aggiunge classe allo stile. In più è in grado di smorzare anche i pantaloni più strutturati, rendendoli facili da indossare e donandogli un tocco sbarazzino ma molto ricercato. Lo spacco è un dettaglio protagonista indiscusso anche della moda street style.

Con quali scarpe indossarli

Da abbinare a sandali satin, luccicanti e gioiello, ma anche perfetti da indossare con mocassini e scarpe da ginnastica. Dall’effetto wow anche se indossati con tacchi a spillo o con sandali dal tacco largo. Non potevano mancare le amate o odiate ballerine che sotto questi pantaloni starebbero divinamente. Mentre per chi preferisce un tocco più casual oltre che con le scarpe da ginnastica potrà abbinarli con gli anfibi. La caratteristica dello spacco è proprio quella di mettere in risalto la calzatura.

Curiosità modaiole

Non solo i pantaloni ma anche le tute skinny ed eleganti sono caratterizzate da spacchi.

