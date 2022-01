Il pollo è uno degli alimenti più consumati in quanto appartiene alla categoria carni bianche magre. Per tale ragione sembrerebbe essere più indicato da consumare con maggiore frequenza rispetto alle carni rosse.

Infatti grazie al suo profilo biologico povero di grassi e ricco di proteine sembrerebbe essere la carne preferita dagli sportivi.

Dal sapore delicato, viene scelto per la preparazione di numerose ricette. Dal tradizionale petto di pollo in padella, alle ricette più gustose e prelibate come il pollo alla diavola.

Non il classico petto di pollo in padella secco e stopposo ma ecco che potremmo preparare dei succulenti straccetti pronti in 5 minuti e senza grassi

Tuttavia anziché portare in tavola il classico petto di pollo in padella, potremmo optare per un’alternativa estremamente salutare e poco calorica ma più ricca di sapore.

Si tratta degli straccetti di pollo, ma non i classici al limone. Bensì una ricetta fatta di pochissimi ingredienti quali pollo, spezie ed erbe aromatiche.

Un secondo piatto cremoso e succulento pronto in 5 minuti con dei pezzetti di pollo morbidi e cremosi. Ideale da preparare quando non si ha voglia di cucinare, per portare in tavola una valida alternativa al classico petto di pollo secco e stopposo.

Straccetti aromatici di pollo

Ingredienti per 4 persone

600 grammi di petto di pollo;

1 cucchiaino di curcuma;

un cucchiaino di paprika;

1 cucchiaino di curry;

2 foglioline di salvia e timo;

2 cucchiai di olio EVO;

1 pizzico di sale;

2 mestoli di acqua;

4 cucchiai di maizena facoltativi.

Procedimento:

Ridurre il pollo in straccetti, se si preferisce è possibile passare gli straccetti di pollo per qualche minuto in acqua, limone e sale. In una padella aggiungere acqua, olio, 2 cucchiai di maizena e le erbe aromatiche. Se si preferisce con la restante farina, infarinare gli straccetti di pollo. Intanto mettere per un minuto la padella sul fuoco e mescolare. Aggiungere gli straccetti di pollo e lasciar cuocere a fiamma bassa per 5 minuti. Aggiustare di sale e aggiungere un pizzico di pepe. Impiattare e servire

Chicche di gusto

Una chicca per cucinare il classico petto di pollo in padella è quello di aggiungervi della cannella. Il sapore sarà un misto tra dolce e salato.

Quindi non il classico petto di pollo in padella ma una ricetta gustosa per un piatto imperdibile.

Approfondimento

Ecco come scegliere e consumare la carne rossa per non avere rischi sulla salute