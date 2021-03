La carne rossa è quella che proviene dai bovini, come vitello, vacca, manzo ma anche cavallo e la carne ovina e caprina. Per carne rossa si intende quella carne che viene così chiamata per la sua colorazione dovuta alla presenza al suo interno di molecole come la mioglobina. E rispetto alla carne bianca contiene un maggior numero di proteine e grassi.

Il metodo di scelta e quello di cottura

La scelta dovrebbe ricadere sui tagli principalmente più magri, mentre andrebbe completamente escluso dalla dieta il consumo di insaccati e salumi, nonché di carne in scatola. Questi alimenti sono trattati con additivi ed una quantità di sale eccessiva per permetterne la conservazione.

Secondo gli esperti bisogna seguire una dieta varia ed equilibrata. Pertanto, la carne dovrebbe essere consumata in un quantitativo settimanale di 500 g tra rossa e bianca. Vale a dire una porzione media tra i 70 e i 100 g.

Mentre le cotture da preferire sono quelle che non alterano la qualità dei nutrienti. Da prediligere cotture rapide ad esempio su piastra o cotture lente e prolungate che la rendono più digeribile.

Inoltre è bene accompagnare sempre la carne con verdure grigliate o crude che aiutano la digestione, in questo modo si evita di sovraccaricare i reni. Inoltre un connubio immancabile per un corretto consumo di carne è quello con la vitamina C. Un esempio è l’aggiunta di succo di limone in un piatto a base di carne. Questo connubio facilita l’assorbimento del ferro libero presente nella carne e neutralizza gli effetti dannosi di sostanze sviluppatesi magari con una cottura non appropriata.

Ecco come scegliere e consumare la carne rossa per non avere rischi sulla salute

La carne rossa è spesso sotto inchiesta per i danni che arreca alla salute, ma di fatto consumarne un quantitativo modico non sarà certo un rischio per la nostra salute e per i nostri reni.

Il suo consumo anzi apporta anche dei benefici alla salute, in quanto è fonte di proteine nobili e di vitamine coma la vitamina B12, nonché ricca di ferro.

Consigli

Il consiglio degli esperti è sicuramente quello di non eccedere con il consumo di questo alimento. Alla lunga questo potrebbe provocare malattie cardiovascolari, gotta e favorire la comparsa di tumori del colon retto e dello stomaco.

