Sta per cominciare la stagione dei matrimoni e quest’anno potrebbe toccarcene più di uno. Non possiamo assolutamente rinunciare a questa occasione di agghindarci come vogliamo e indossare un abito da sera. Abbinare gli accessori alla perfezione, scarpe gioiello e acconciatura dedicata.

Essere invitate ad un ricevimento di nozze ci dà l’opportunità di sentirci principesse per un giorno. Come possiamo anche solo pensare di indossare un solo abito e privarci di questa gioia?

Certo però che è passato un po’ di tempo dalle feste a cui eravamo abituati e ora non sappiamo proprio cosa indossare. Rispolveriamo qualche abito dall’armadio, ma si tratta sempre dei soliti tubini scuri e per niente divertenti. È ora di andare a fare un po’ di shopping e scegliere il vestito giusto all’ultima moda.

Non i soliti tailleur o tubini, ecco come vestirsi elegante e alla moda come invitata ad un matrimonio in primavera

Abbiamo già visto che quest’anno le tendenze in fatto di moda sono davvero molto varie. Si passa dalle fantasia molto originali, al blazer dal taglio maschile fino agli abiti cut out. Ma com’è cambiata la moda quando si tratta di abiti da cerimonia?

Pantaloni, sì o no?

L’eterno dilemma di molte invitate che vorrebbero godersi la cerimonia senza pensare ad incidenti con gonne svolazzanti. Il pantalone ci dà una libertà di movimento che neanche l’abito più comodo può garantirci. Se il nostro stile ci dice di optare per i pantaloni, la scelta deve ricadere sulle tute jumpsuit. Pantalone palazzo che sfina la figura e corpetto aderente, meglio se con le balze. Manica lunga per un matrimonio serale, così evitiamo anche coprispalle dell’ultima ora che non si abbinano alla perfezione.

Chemisier satinati per un look davvero ad effetto

È il trend del momento, sia per gli abiti corti che per quelli lunghi. L’abito chemisier è comodo, morbido sui fianchi e lascia intravedere la coscia grazie allo spacco. Evitiamo però i colori scuri che vanno ad appesantire il look e a renderlo troppo serioso. Sì ai toni del lilla, rosa e carta da zucchero per uno stile romantico ma anche molto raffinato. Abbiniamo una clutch con catena non troppo piccola, assicuriamoci che ci entri il cellulare e almeno un rossetto.

Insomma, la parola d’ordine quest’anno non è tulle, ma raso. Sia per modelli più scivolati che più aderenti non possiamo rinunciare al tessuto satinato. Abbiniamo gli accessori, non dimenticando di mettere un punto luce anche tra i capelli. Per le scarpe meglio una slingback o una decolleté a punta, il sandalo tiriamolo fuori a metà maggio.

Quindi, non i soliti tailleur o tubini, per mostrarci in tutta la nostra eleganza ecco cosa scegliere. L’abito è sempre preferibile, soprattutto se la cerimonia e il ricevimento si svolgono di sera. Ma se proprio non possiamo rinunciare al taglio classico, ok al completo ma colorato, ancora meglio sui toni del verde.

Approfondimento

Dimentichiamoci tacchi a spillo o zeppe, è questo il tacco di tendenza questa primavera che non può mancare nella scarpiera