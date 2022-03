La diarrea può comparire per diversi motivi. Consiste in un’anomala evacuazione con cambiamento del volume, della forma e della sostanza delle feci. La loro consistenza è dovuta ad un insufficiente assorbimento dei liquidi da parte dell’intestino. Ma capita spesso che questo sintomo venga accompagnato anche da crampi muscolari e dolore addominale. Le cause potrebbero essere diverse, come infezioni a carico dell’intestino, malassorbimento, alterato transito intestinale. E la diarrea potrebbe essere anche una conseguenza di ansia, gastrite, ipertiroidismo e intolleranze alimentari. Oltre questi, esiste, però, anche un’altra possibile causa che, soprattutto in questo periodo dell’anno, bisognerebbe prendere in considerazione.

Allergia ai pollini

La primavera è la stagione delle fioriture. Ogni pianta, ogni fiore, ogni arbusto prende nuova vita e rinasce con colori e profumi. Ma, come ben sappiamo, questa stagione porta con sé anche diversi malanni tipici di questo periodo dell’anno. Infatti, come avevamo già visto in questo articolo precedente, uno di questi sono proprio le allergie primaverili. Ne esistono di diverso tipo, come le intolleranze a pollini e graminacee. Causando una forma di infiammazione per una buona fetta di popolazione, i granuli si depositano nelle vie respiratorie, più precisamente sulle mucose. Il sistema immunitario interviene con la liberazione e la produzione di mediatori chimici pro-infiammatori. Il risultato sarebbe la conseguente comparsa di alcuni sintomi comuni.

Andare spesso in bagno per la diarrea potrebbe essere il sintomo di ansia, gastrite o ipertiroidismo ma anche la spia di questo problema

Per quanto riguarda l’allergia alle graminacee, è considerata una delle forme allergiche più diffuse e colpisce il 10-15 % della popolazione, con incidenza maggiore nei bambini. I pollini si disperdono nell’aria da marzo a settembre, per questo la primavera è considerata il periodo più temuto per chi ne soffre. Le specie responsabili potrebbero essere, in questo caso, frumento, orzo, avena, segale, mais e riso. I sintomi più comuni potrebbero essere lacrimazione, starnuti, prurito a naso e gola, congestione delle mucose nasali. Ma anche difficoltà a respirare e senso di oppressione al torace, come disturbi del sonno e diarrea. Infatti, una delle conseguenze per questo tipo di malanno stagionale sarebbero proprio le feci liquide.

Come prevenire le forme allergiche

Andare spesso in bagno per la diarrea potrebbe diventare un vero e proprio problema, per questo sarebbe più indicato intervenire prima della comparsa dei sintomi allergici. La prevenzione potrebbe orientarsi su una pratica abbastanza comune. Evitare luoghi o situazioni in cui ci potrebbe essere una maggiore dispersione di pollini. Come gite immerse nella natura, giornate particolarmente ventilate, la vicinanza ad alcune piante in particolare. Bisognerebbe, inoltre, effettuare una pulizia degli ambienti domestici abbastanza frequente e concentrarsi su oggetti come divani, cuscini, letti e condizionatori. Infatti, in alcuni angoli della casa è più facile che ci sia concentrazione di polvere o pollini.