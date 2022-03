Una delle preoccupazioni che affligge la maggior parte delle persone in questo momento è quella di rimettersi in forma in vista della prova costume. Le strade principali per farlo sono due: allenarsi nel modo giusto e buttare giù la pancetta, come abbiamo spiegato in questo precedente articolo. Oppure iniziare a mangiare cibi più sani e ricchi di fibre in grado di riequilibrare il metabolismo. Oggi ci concentreremo su questo secondo aspetto e scopriremo come potremmo controllare il colesterolo e fare scorta di omega 6 con un primo piatto gustosissimo. Un piatto veloce e facile da preparare con un ingrediente a cui forse non avevamo mai pensato.

L’importanza delle fibre e degli omega 6 per l’organismo

Assicurare la corretta quantità di fibre al corpo è davvero fondamentale. Le fibre aiutano le funzionalità intestinali e ci permettono di tenere sotto controllo l’appetito. E se le ricaviamo da legumi come i fagioli cannellini, potremmo anche fare scorta di lecitina. Ovvero di una sostanza che potrebbe dare una grossa mano a regolare i livelli di colesterolo.

Fondamentali per contrastare il colesterolo alto anche i grassi polinsaturi omega 6. Gli omega 6 sembrano infatti in grado di abbassare il colesterolo “cattivo”, riducendo notevolmente il rischio di infarto. E tra gli alimenti che ne contengono di più ci sono i pinoli che useremo per la nostra ricetta.

Gli ingredienti per la pasta al pesto di fagioli cannellini

Abbiamo svelato il mistero. L’ingrediente segreto del nostro piatto speciale sono i fagioli cannellini con cui andremo a preparare un gustosissimo pesto.

Per prepararne 2 porzioni ci serviranno:

160 g di pasta (meglio se integrale);

1 etto di fagioli cannellini;

20 g di pinoli;

mezzo scalogno;

10 foglie di basilico;

sale;

6 pomodorini.

Controllare il colesterolo e fare scorta di omega 6 e fibre potrebbe diventare facilissimo con questo primo piatto veloce e gustoso con un ingrediente segreto

Per velocizzare i tempi dovremmo mettere i cannellini in ammollo per circa 8-10 ore il giorno prima di cucinare. Una volta pronti, li faremo lessare in una pentola di acqua senza sale.

Facciamo stufare lo scalogno e poi mischiamolo con i fagioli, il basilico tritato e un pizzico di sale. Iniziamo a preparare l’acqua per la pasta e mentre aspettiamo tostiamo velocemente i pinoli in padella.

Il nostro pesto è quasi pronto. Mischiamo i fagioli, i pinoli e due cucchiai di acqua di cottura della pasta e frulliamo il tutto con un mixer. Non ci resta che scolare la pasta e mantecarla per due minuti con il pesto.

Possiamo andare in tavola dopo aver decorato il piatto con i pomodorini tagliati a pezzetti.

