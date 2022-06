Quando ci si prepara per le vacanze, è normale iniziare a pensare a quali indumenti ci serviranno. Ci si concentra spesso sul costume, essenziale per mettere in risalto al meglio in nostro fisico, e sulle ciabatte, tralasciando altri capi che, seppur secondari, sono comunque importanti.

Per completare l’abbigliamento vacanziero, però, tutti dovremmo indossare il bellissimo copricostume che sta avendo tantissimo successo quest’estate.

I vantaggi di avere un pareo

La maggior parte delle persone pensa che il pareo si indossi solo per coprire eventuali smagliature o caratteristiche fisiche. In realtà, non è così, perché sono tantissimi i vantaggi che derivano dall’indossare un copricostume.

Sta bene su tutti i fisici, perché basta legarlo in vita nel modo giusto per rendere sinuosa e valorizzare qualsiasi tipologia di fianchi. Inoltre, è un capo alla moda, colorato e perfetto per completare il nostro abbigliamento da mare.

Quest’estate, però, è uno in particolare il copricostume che sta letteralmente spopolando tra le persone. La sua particolarità è che costa pochissimo: infatti, potremo prepararlo direttamente con le nostre mani.

Invece del solito pareo, questo copricostume fatto con un foulard o all’uncinetto è la vera rivelazione del 2022

Non serve spendere troppi soldi per avere un copricostume davvero da favola. In questa estate è il pareo vintage quello che sta spopolando di più. Si tratta del copricostume crochet, ovvero cucito all’uncinetto.

Il bello di questo indumento è che, nonostante la sua lavorazione sia molto particolare, si trova di diverse lunghezze. Potremmo trovare il copricostume fatto a mo’ di abito, che lascia scoperte le braccia o a maniche lunghe, ma potremo scegliere anche tra abiti più lunghi o corti. Altrimenti, potremo optare per il classico pareo da allacciare in vita, sempre in versione crochet.

Ecco come utilizzare un foulard come pareo

Se, invece, vorremmo risparmiare sull’acquisto di un copricostume, potremo anche ricrearne uno semplicemente usando un foulard. In questo caso, basterà piegare in 2 parti il foulard, formando un triangolo.

A questo punto, poi, basterà prendere il foulard dalla base più lunga e legare questa in vita. La parte a punta, invece, scivolerà sulle nostre gambe, creando un bellissimo copricostume alla moda. Invece del solito pareo, questo copricostume fatto con il foulard o in versione crochet sarà l’alternativa più economica per le nostre vacanze. Non ci resta che provarlo per valorizzare il nostro fisico.

