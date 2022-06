L’11 giugno, appena poco prima dell’alba, sarà possibile osservare una congiunzione molto particolare, ossia quella tra Venere e Urano. Questo evento astronomico, benché poco rilevante dal punto di vista astronomico, lo è molto dal punto di vista astrologico.

Trovandosi entrambi nel segno del Toro, infatti, Venere e Urano incarneranno due propensioni diverse e contrapposte. Venere farà riemergere l’emotività, la sensualità e il bisogno di relazioni vere e sincere. Urano, invece, mostrerà il suo lato cinico, pragmatico e ostinato.

Nonostante questo contrasto, però, molti segni zodiacali riusciranno a ricavare il buono da entrambi i pianeti, migliorando la situazione lavorativa, finanziaria e sentimentale. Nelle prossime righe scopriremo quali saranno e come dovranno comportarsi per approfittare appieno di questo momento fortunato.

Riempiranno il portafoglio e il conto in banca questi 3 segni zodiacali che dall’11 giugno godranno della benedizione di Venere e Urano

Il segno che trarrà più benefici da questa congiunzione sarà quello dei Pesci. Per quest’ultimo, infatti, sono in arrivo grossi cambiamenti sul lavoro, con l’inizio di nuove collaborazioni che saranno molto profittevoli. Per i liberi professionisti questo sarà un periodo d’oro, da sfruttare al massimo, con tutta l’energia e l’entusiasmo possibili. L’importante è non avere paura di proporre idee e progetti innovativi ed ambiziosi, perché saranno questi ultimi a dare le soddisfazioni più grandi. Grandi passi in avanti anche nell’amore e nei sentimenti, dopo mesi di tensioni e litigi. Finalmente, con l’arrivo anche dell’estate, le coppie fidanzate e sposate ritorneranno in armonia e riaffiorerà la voglia di guardare al futuro. Magari è proprio questo il momento giusto per sposarsi, convivere o allargare la famiglia.

Un altro segno zodiacale che, secondo l’oroscopo, verrà inondato da un’incredibile fortuna sarà l’Acquario. Dal prossimo weekend, infatti, il cielo inizierà ad essere super favorevole, anche grazie a Mercurio e alla magnifica super Luna delle fragole. La congiunzione tra Venere e Urano sarà, quindi, solo la punta dell’iceberg. I nati sotto questo segno riempiranno il portafoglio e il conto in banca grazie ad un aumento di stipendio o, magari, grazie ad una vincita inaspettata. Periodo sottotono, invece, per i sentimenti, soprattutto per i single, che dovranno attendere tempi migliori per cercare l’anima gemella.

A prevalere è l’amore

Infine, nella lista dei segni più fortunati rientra anche il Toro. Per quest’ultimo, al contrario dell’Acquario, i prossimi giorni saranno caratterizzati da una forte stabilità nei sentimenti, piuttosto che delle finanze. Venere, infatti, sarà molto più influente rispetto agli altri pianeti e farà prevalere maggiormente l’amore e la passione. Per gli investimenti e per le trattative in corso, dunque, sarà meglio attendere tempi migliori e recuperare le energie.

