Non i soliti fiori che appassiscono velocemente ma questa pianta che sembra di velluto è perfetta in casa

Ormai si inizia a fare il conto alla rovescia dei giorni che mancano al Natale. L’atmosfera in casa e per le strade si tinge di sfumature rosse, verdi, dorate e tutto sembra avvolto da un’alone di magia e mistero. Chi si appresta a decorare gli ambienti domestici o sta già provvedendo ai primi regali, sicuramente non farà mancare una bella pianta tra gli acquisti. Chi desidera essere originale può scegliere delle valide e meravigliose alternative alle classiche piante da tenere in vita tutto l’anno. Non i soliti fiori che appassiscono velocemente ma questa pianta che sembra velluto è perfetta in casa e ideale anche per chi non ha il pollice verde.

Cosa regalare per essere originali?

Se qualcuno pensa che il Natale rappresenti unicamente un momento di relax e allegria, si ricrederebbe nel momento in cui sperimenta la crisi da regalo. A volte andare in giro per le vie del centro a fare shopping può essere un’attività distensiva. Altre invece diventa un vero e proprio stress se non si ha la più pallida idea del possibile regalo da comprare. Chi desidera mantenersi in budget piuttosto limitati, potrebbe trovare utile alcune idee che abbiamo fornito nell’articolo: “Invece delle solite sciarpe o calze a Natale ecco 3 originali regali sotto i 20 euro”. Per gli amanti della natura e del verde, l’idea regalo perfetta potrebbe risiedere proprio nella scelta di una pianta diversa dal solito.

I vegetali rappresentano non solo un patrimonio botanico inestimabile, ma spesso aiutano a rendere l’ambiente domestico più accogliente e rilassante. Lo confermano anche alcuni studi scientifici inglesi che definiscono il gardening una delle attività che ha effetti straordinari sul cervello e corpo. Come abbellire dunque gli spazi con fiori che sembrano quasi finti per la loro straordinaria bellezza?

A volte si cerca disperatamente di creare un angolo di natura in casa ma non sempre si ha il pollice verde. Sarà che non si è bravi a posizionare bene la pianta in casa, oppure si adotta una scorretta irrigazione. Purtroppo, talvolta, ci si ritrova con un ramo rinsecchito nel vaso al posto dei desiderati fiori rigogliosi. Una alternativa davvero bella e semplice da curare è la pianta Hoya. Si tratta di una pianta di origini asiatiche che presenta dei piccoli fiori a grappolo simili a porcellana. Una versione molto simpatica è la Hoya Kerrii. Essa presenta delle singolari foglie a forma di cuore che molto spesso decorano piccoli vasetti ideali come regalo anche nel periodo natalizio.

Le Hoya appartengono alla famiglia delle piante grasse e non richiedono particolari cure se non una esposizione alla luce ma non ai raggi solari diretti. La sua fioritura coincide con il periodo primaverile ed estivo e in inverno è preferibile tenerla in ambienti non troppo freddi. Meglio tenerla in angoli della casa dove la temperatura non scende al di sotto di 10°. I fiori della Hoya sono davvero particolari in quanto sembrano di cera e vellutati al tatto. Per chi ama le piante, questa è una tipologia che proprio non può mancare in casa per la semplicità della sua cura.

