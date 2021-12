WhatsApp sta diventando sempre di più uno strumento professionale e sociale e sempre meno uno strumento di piacere. L’uso di WhatsApp in ambito lavorativo sta crescendo esponenzialmente. Grazie a questo sistema di comunicazione si possono inviare messaggi di testo e audio ad ogni ora del giorno e della notte. Si possono condividere video, si possono fare videoconferenze.

Uno degli strumenti più usati è il gruppo. Il gruppo WhatsApp è una chat in cui tutti i partecipanti possono leggere i messaggi postati di ognuno e possono anche inserirli.

Il gruppo offre delle opzioni molto interessanti, tra cui una in particolare, analizziamola.

Pochi conoscono questo modo superveloce per mandare un messaggio privato WhatsApp dallo smartphone a questi particolari utenti

Si utilizza oramai il gruppo per ogni cosa, c’è quello dei colleghi di lavoro, quello degli amici, quello del team professionale di appartenenza. Ma ci può essere anche il gruppo dei genitori con i figli nella stessa classe, quello del corso di ballo o di qualsiasi attività. Alcuni gruppi hanno decine di partecipanti e con molti di questi non siamo mai stati in contatto direttamente.

Può capitare il caso di voler scrivere un messaggio a uno dei partecipanti di un gruppo di cui non abbiamo il numero. Possiamo scrivere sul gruppo facendo riferimento alla persona con cui vogliamo comunicare, ma quel messaggio sarà letto da tutti. Se vogliamo mantenere il testo privato come possiamo fare? Pochi conoscono questo modo superveloce per mandare un messaggio privato WhatsApp dallo smartphone a questi particolari utenti.

Se il partecipante al gruppo ha lasciato un messaggio sul gruppo possiamo cliccare direttamente sul suo nome. Si aprirà una finestra che riporta le seguenti opzioni. Aggiungi ai contatti; messaggia a (segue numero di telefono); chiama (segue numero di telefono); videochiama (segue numero di telefono). Se vogliamo mandare solo un messaggio senza aggiungerlo ai contatti basta cliccare sulla seconda opzione.

Ma se la persona non ha mai scritto sul gruppo come possiamo mandarle un messaggio?

Possiamo risalire ai componenti del gruppo ed individuare la persona interessata. È sufficiente entrare del gruppo e poi cliccare sui tre puntini in alto a destra della chat. Si aprirà una finestra con varie voci di cui la prima è: info gruppo. Clicchiamo su questa opzione e si aprirà l’elenco dei partecipanti. A questo punto basterà cliccare sul nome della persona a cui vogliamo mandare il messaggio.

Una utilissima funzione per mandare messaggi senza avere il numero di telefono

Abbiamo visto come possiamo mandare un messaggio WhatsApp ad una persona che non abbiamo memorizzato sullo smartphone, ma che è in un gruppo. Tranne questa eccezione, su WhatsApp è impossibile mandare un messaggio ad una persona se prima non abbiamo in memoria il suo telefono. A meno che non si utilizzi il QR code. Ne parliamo nell’articolo: “Chi ha scoperto questa funzione di WhatsApp non ha più smesso di usarla perché è veramente utilissima e semplicemente geniale”

