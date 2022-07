Gli asparagi sarebbero degli ortaggi ottimi per la dieta. Ricchi di vitamine e sali minerali, apporterebbero solo 20 calorie per 100 g di prodotto. Il che darebbe un notevole contributo per riempire lo stomaco e non ingrassare. Oltre al bassissimo apporto calorico, gli asparagi contribuirebbero a drenare i liquidi in eccesso, nonché a favorire il benessere intestinale e la corretta evacuazione.

Inoltre, secondo Humanitas, potrebbero aiutare a tenere sotto controllo sia il colesterolo cattivo che la glicemia, mentre i minerali contenuti promuoverebbero la salute delle ossa e del sistema cardiovascolare. Alla luce di quanto detto, dovremmo mettere più asparagi nel carrello della spesa.

Comunque, un altro ortaggio che coniuga il mantenimento della linea e il sapore è la zucchina e in 5 minuti prepareremo un piatto strepitoso con le zucchine tonde ripiene al forno o in padella. A tal proposito, esaltare gli asparagi è semplice.

Solitamente vengono valorizzati con i pomodorini, con la pancetta o anche con le uova. Ma oggi vedremo una versione innovativa, assolutamente da provare, che ci lascerà senza parole. Non i pomodori ma è un altro l’ingrediente che valorizza quest’ortaggio, da fare insieme alla pasta.

La ricetta

Gli asparagi, solitamente, vengono cucinati come contorno, oppure come antipasto. E se fossero i veri protagonisti della tavola? Li abbiamo mai gustati con la pasta? Ebbene, è arrivato il momento di provare cosa ci siamo persi finora.

Gli gnocchi sono il giusto tipo di pasta per esaltare il sapore degli asparagi, ma l’ingrediente che li valorizzerà sarà lo zafferano. Ciò che ci necessita per questa pasta squisita, considerando di essere 4 persone, è:

400 g di asparagi;

320 g di farina;

1 kg di patate;

100 g di pancetta a fette;

1 uovo;

zafferano;

cipolla;

olio EVO;

sale.

Non i pomodori ma è un altro l’ingrediente che esalta gli asparagi in padella

Portiamo ad ebollizione dell’acqua, saliamo e inseriamo le patate con la buccia. Non appena saranno pronte, sbucciamole e infariniamo un piano, sopra il quale andremo a poggiare le patate per essere schiacciate. Versiamo la farina, il sale e amalgamiamo.

Successivamente, sgusciamo un uovo nell’impasto e impastiamo fino alla scomparsa dei grumi. Creiamo delle listarelle e poi tagliamo a tocchetti. Nel frattempo, mettiamo sul fuoco una padella e aggiungiamo la pancetta a fette fino a quando non sarà diventata croccante.

Utilizziamo la medesima padella, aggiungiamo l’olio EVO e mezza cipolla tritata. Non appena sarà dorata, aggiungiamo gli asparagi già puliti, lavati e tagliati. Facciamo cuocere, aggiungendo due bustine di zafferano e il sale.

Portiamo ad ebollizione dell’acqua, saliamo e aggiungiamo gli gnocchi. Contemporaneamente, frulliamo gli asparagi, senza le punte, e dobbiamo ottenere una crema. Mettiamo in una ciotola e aggiungiamo la pancetta e le punte. Scoliamo gli gnocchi e uniamo alla crema.

