I legumi sono uno degli alimenti più importanti da introdurre nella nostra dieta. Sono considerati fonte di carboidrati e proteine. Grazie al loro profilo nutrizionale garantirebbero il giusto apporto di nutrienti che è essenziale per il fabbisogno giornaliero. Ne esistono davvero tanti e ognuno avrà delle proprietà nutritive differenti. Non costano tanto, dunque anche da un punto di vista economico convengono. Inoltre sono molto versatili in cucina e si prestano a tante preparazioni diverse.

Lenticchie

Tra i tanti legumi, le lenticchie rappresentano un’ottima fonte di ferro. Sono molto energetiche, infatti 100 g apportano circa 352 kcal. Oltre a questo, i suoi valori nutrizionali sono così distribuiti:

51% di carboidrati;

23% di proteine;

14% di fibre;

1% di grassi.

La restante parte sarà formata da acqua. Sono anche ricche di sali minerali, come ferro, e vitamine.

Benefici e proprietà delle lenticchie secche e come cucinarle velocemente

Oltre ad essere un ottimo alimento per la nostra alimentazione, sembrerebbero avere anche tanti benefici. La quantità di fibre fa in modo che questo alimento vada ad aumentare il senso di sazietà. È consigliato quindi nelle diete dimagranti, in quanto consente di “bloccare” gli attacchi di fame. Sono ricche di antocianine che, oltre a conferire loro il colore tipico, sono importanti antiossidanti. Questo garantirebbe l’allontanamento dei radicali liberi con riduzione del rischio di invecchiamento cellulare. Abbiamo detto che contengono molti sali minerali. Quello in maggiore quantità è il ferro.

Questo è un aspetto che va molto a favore per chi è anemico. Infatti il consumo di una porzione adeguata di lenticchie in soggetti che presentano anemia potrebbe essere molto utile per far tornare i valori nei range di norma. Inoltre può essere anche molto utile durante il ciclo mestruale, dove i valori di ferro si mantengono bassi.

Il ruolo delle fibre

Il 14% di fibre porterebbe a diversi aspetti positivi di questo alimento. Oltre a garantire un certo senso di sazietà, potrebbe anche andare a ridurre il rischio di insorgenza di forme diabetiche. Infatti il consumo di lenticchie sarebbe correlato alla riduzione dell’assorbimento di zuccheri semplici. Questo porterebbe la glicemia nei range di norma. Una volta compresi benefici e proprietà delle lenticchie secche, vediamo come prepararle.

Consigli sulla cottura

Cucinare le lenticchie non è così difficile come sembra. È importante prima di tutto lavarle bene per rimuovere eventuali sassolini o terra. Possiamo al tal fine, pertanto, metterle in ammollo in acqua fredda. Dopodiché si toglie l’acqua e se ne aggiunge della nuova e si lasciano in acqua per circa un’ora. Questo passaggio è molto importante per far in modo che il legume si ammorbidisca. Dopodiché possono essere preparate come più si preferisce: a vellutata, a minestra o a insalata.

