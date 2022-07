Se si vogliono acquistare asparagi di alta qualità bisogna prestare attenzione ad alcune cose, l’origine, freschezza e varietà

Questa verdura può essere acquistata solo durante alcuni mesi dell’anno, e questo è uno dei motivi per cui si tratta di una prelibatezza davvero speciale. Per ottenere il massimo, dovremmo prestare attenzione alla giusta qualità quando li acquistiamo. L’asparago di alta qualità ha una maggiore freschezza e un migliore aroma. Dunque se si vogliono acquistare asparagi di alta qualità, bisogna prestare attenzione ad alcuni aspetti: origine, freschezza e varietà. In questo articolo vedremo come riconoscere i migliori asparagi.

L’asparago è molto salutare e può essere utilizzato in tantissimi piatti. Non importa se si desidera mangiarli crudi o cucinati, la qualità è fondamentale.

Anche cucinati in padella o con la pasta, sono perfetti.

Le prime cose a cui prestare attenzione sono l’origine e la stagione

Se si vogliono acquistare asparagi di alta qualità bisogna acquistarli solo durante la stagione adatta (da aprile a giugno) e da coltivazioni locali. Durante questo periodo, le verdure sono fresche e gustose.

Si possono acquistare asparagi locali al mercato di quartiere o direttamente dai produttori, prestando sempre attenzione all’origine, freschezza e varietà.

Gli asparagi, quando sono freschi, non hanno un odore acido. La qualità e il gusto ne risentono molto quando gli asparagi non sono freschi.

Gli asparagi appena raccolti si riconoscono dalle seguenti caratteristiche:

le teste sono chiuse;

l’asparago è leggeremente lucido, umido e carnoso;

le estremità sono succose e bianche o verdi (non brunastre);

non ci sono macchie marroni;

l’asparago non ha un odore acido, ma aromaticamente fresco;

è sodo, non si piega facilmente;

se si strofinano due asparagi insieme, dovrebbero squittire leggermente.

Quando acquistiamo questa verdura dobbiamo cercare di consumarla entro tre giorni e avvolgerli in un canovaccio umido e conservarli in frigorifero per mantenerli freschi il più a lungo possibile. In alternativa possono essere anche congelati.

Se si vogliono acquistare asparagi di alta qualità bisogna prestare attenzione ad alcune cose, l’origine, freschezza e varietà

Prima di acquistare gli asparagi, dovremmo scoprire qual è la varietà giusta per noi. A seconda della ricetta, una varietà di asparagi può essere più adatta di un’altra.

L’asparago verde cresce fuori terra, cioè in pieno sole, e quindi produce il tipico pigmento vegetale verde clorofilla. L’asparago verde ha un contenuto leggermente superiore di alcuni ingredienti sani e anche sostanze aggiuntive che l’asparago bianco non ha.

Gli asparagi verdi solidi non hanno bisogno di essere sbucciati. Basta tagliare le estremità alla larghezza delle dita.

L’asparago bianco è più delicato e va sbucciato.

L’asparago viola, invece, ha un sapore intenso, di nocciola dolce ed è buono per essere consumato grigliato. Anch’esso, come il bianco, deve essere sbucciato.

Ci sono gli asparagi di prima qualità, le cui teste sono ben chiuse e non presentano scolorimento. E gli asparagi di seconda classe che possono presentare piccoli difetti. Le teste sono leggermente aperte, il che significa che può esserci un leggero sporco di sabbia o terra nelle foglie di squame.

Gli asparagi possono essere piegati, non devono essere selezionati in base allo spessore e possono presentare un leggero scolorimento.

Ciò non significa che gli asparagi di seconda scelta abbiano un sapore meno buono o debbano essere gettati via. I cosiddetti sintomi di carenza come macchie o un bastoncino storto sono solo di natura visiva e di solito scompaiono dopo la cottura.

