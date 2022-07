Le zucchine sono le vere protagoniste dell’estate. Ottime e versatili, possono essere cucinate in diversi modi. Tra l’altro, conterrebbero anche delle proprietà benefiche e sarebbero ideali non solo per una dieta sana e bilanciata, ma anche se dovessimo seguire un regime alimentare ipocalorico.

Humanitas suggerisce che le zucchine apporterebbero circa 15 calorie, per 100 g di prodotto. La buccia delle zucchine, inoltre, non andrebbe tolta, in quanto anche questa parte conterrebbe vitamine e sali minerali importanti.

Le zucchine sarebbero un toccasana per il benessere intestinale, in quanto fonte di fibre, nonché per tenere a bada glicemia e colesterolo. Insomma, la zucchina non solo regnerebbe sulle nostre tavole, ma anche sulla nostra salute.

Come anticipato, dalla zucchina si possono ricavare piatti straordinari. Oggi presentiamo le zeppole di zucchine, facilissime da fare, pronte in 5 minuti, gustose e sfiziose, che anche i palati più critici apprezzeranno.

Le zeppole

Ecco cosa abbinare alle zucchine tonde ripiene, da cucinare al forno, in padella o fritte, a seconda delle preferenze. Con il termine zeppola si fa riferimento ad una sorta di polpette in pastella, ripiene con qualsiasi cosa volessimo.

Per esempio, potremmo abbinare le melanzane, altre regine indiscusse della nostra tavola estiva oppure, in questo caso, i gamberetti. Zucchine e gamberetti si sposano alla perfezione, ma ciò che rende sfiziose le zeppole, oltre al fatto di essere croccanti, è l’aggiunta del curry.

Considerando di essere in 6 persone, gli ingredienti che ci servono sono:

150 g di zucchine;

300 g di farina;

300 ml di acqua;

gamberetti q.b.;

lievito;

curry q.b.;

olio di semi di arachidi.

Cosa abbinare alle zucchine tonde ripiene in padella o al forno in 5 minuti

Questa è la ricetta delle zeppole di zucchine fritte. Tuttavia si possono fare anche in padella o al forno. Innanzitutto, grattugiamo le zucchine, con tutta la buccia, se vogliamo. Successivamente, prendiamo una ciotola alla quale aggiungiamo la farina, l’acqua a poco a poco e la bustina di lievito. Mescoliamo per bene e aggiungiamo le zucchine, i gamberetti e il curry.

Prendiamo la padella, versiamo l’olio di semi di arachidi e non appena sarà caldo prendiamo un cucchiaio di impasto da mettere all’interno. Non appena saranno pronte, adagiamole sopra la carta assorbente e disponiamole sul piatto.

Per la versione in padella o al forno possiamo decidere se tenere i gamberetti e il curry oppure aggiungere le melanzane, le uova, il formaggio grattugiato e il pangrattato. In pratica, dovremmo trattarle come se fossero delle polpette e in sostituzione delle uova optiamo per la ricotta per una versione più light.

In ogni caso, se le zucchine dovessero essere amare, disponiamole su un piatto e aggiungiamo un bel pugno di sale e lasciamo agire.

Lettura consigliata

Non solo verdure e patate da abbinare all’insalata di mare surgelata ma anche questo segreto per renderla sfiziosa