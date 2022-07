L’oroscopo può darci delle indicazioni sulla vita di tutti i giorni. Chi consulta gli astri è curioso di sapere che cosa la sorte abbia in serbo per noi. Anche in vacanza, gli appassionati di astrologia non abbandonano la lettura dell’oroscopo. Proprio per questo motivo, oggi sveleremo che cosa accadrà nel mese di agosto. Già dai primi giorni del mese vedremo il transito di Venere portare occasioni e fortuna ad alcuni segni dello zodiaco.

Un mese straordinario

Per il segno dei Pesci agosto sarà un mese molto fortunato. Infatti, proprio in questi giorni la ruota inizia a girare per i nati sotto questo segno d’acqua. Chi vuole ottenere di più sul lavoro dovrebbe sfruttare l’appoggio di Venere e avanzare delle richieste. L’influenza di questo Pianeta aiuterà i Pesci ad essere più carismatici e decisi per buona parte del mese di agosto. Chi saprà cogliere questa opportunità potrà finalmente guadagnare di più.

I Leone stanno vivendo un periodo molto particolare. È arrivato il momento di chiudere una questione in sospeso che genera tensioni e attriti. Fortunatamente, l’influsso benevolo di Venere potrebbe rendere tutto più semplice. Il ritorno di una persona potrebbe sconvolgere le giornate dei Leone e questo incontro potrebbe generare molta gioia e curiosità. Il lavoro continua a dare grandi soddisfazioni, ma per tutto il mese sarà necessario investire ancora più energie.

Pioggia di soldi e occasioni ad agosto per Pesci, Leone e altri 2 segni

Per i nati sotto il segno dello Scorpione agosto sarà un mese di conferme. Coloro che stanno aspettando una risposta potrebbero riceverla entro la prima parte del mese. Le occasioni per incrementare i propri guadagni non mancano, grazie a Venere che carica gli Scorpione di energia mentale e creativa. Per quanto riguarda i sentimenti, gli appartenenti al segno dello Scorpione sono determinati ad ottenere di più dal partner. Questo è senza dubbio il momento più favorevole per avanzare delle richieste. L’estate rende gli Scorpione molto attivi e proprio in questi giorni potrebbe essere una buona idea dedicarsi ad uno sport particolarmente amato.

Capricorno

Pioggia di soldi e occasioni ad agosto anche per il segno zodiacale del Capricorno, che trasformerà in oro tutto ciò che tocca. È un periodo davvero fortunato in cui prevalgono impegno e voglia di fare. I più audaci potranno ottenere un riconoscimento o un aumento, ma sarà necessario perseverare ancora e avere pazienza. Venere aiuta le nuove coppie ad instaurare un legame sempre più solido e complice. Tuttavia, il pianeta dell’amore darà anche coraggio a coloro che devono prendere una decisione difficile. Chiudere una relazione ormai logora sarà soltanto l’inizio di un periodo pieno di felicità e nuove occasioni da cogliere. Una volta eliminati gli ostacoli sul cammino, non c’è più nulla che potrà fermare le ambizioni e i desideri dei Capricorno.

