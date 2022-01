Non i classici maglioni e golfini di lana ma è questo il capo caldissimo per essere sempre alla moda che sta spopolando ed esalta ogni fisicità

Siamo in inverno inoltrato e le temperature rigide sono ormai pronte per bussare alle nostre porte.

Vestirsi in questo periodo dell’anno non è affatto un’impresa semplice.

Abbinare i capi invernali, infatti, non è così facile in quanto presentano un certo volume che spesso tende anche ad ingrossare la figura.

Inoltre è facile cadere nella monotonia, non a caso capita spesso di indossare capi basici e monocromatici come i classici maglioncini dolcevita monocolore.

Lo stesso capita per i cappotti infatti, basta cappotti di lana e noiosi piumini, è questo il capo invernale che torna di moda, sta spopolando e sta bene su tutto.

A tornare di moda nell’inverno 2022 è un capo che nasce in collegio nel lontano 1947. Dove alcune studentesse stanche di indossare capi costretti decisero di prendere in prestito capi dell’abbigliamento maschile, per sentirsi più calde e comode. Fu così che nacque la moda del cardigan, un maglione tipicamente maschile che oggi è diventato un must have del guardaroba femminile.

Non il classico cardigan della nonna monocolore ma a prendere il sopravvento e a spopolare sono i cardigan a fantasia. Il modello più quotato è quello corto e avvitato, rigorosamente con la presenza di rombi ed abbellito con pietre preziose.

Da abbinare a pantaloni skinny o di pelle per la creazione di look casual e comodissimi da sfruttare di giorno abbinati con degli anfibi e di sera con un elegante decolleté.

Per essere alla moda sarà indispensabile scegliere il nostro cardigan in colori accesi, dall’arancio al fucsia passando per il verde brillante.

Un altro modo di indossarlo è abbinato alla gonna dello stesso modello e tessuto, per look glamour ma sempre caldi e comodissimi. Sì ai contrasti di colore tra un pezzo e l’altro.

Gettonatissimi anche nella versione maxi cardigan, sempre in colorazioni tutt’altro che sobrie.

In questo modo saremo libere di creare look comodi ma molto femminili, senza dover ricorrere all’uso di abiti stretti e succinti.

