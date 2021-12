Con l’arrivo dell’inverno e le temperature che calano, mantenersi caldi diventa obbligatorio.

Quest’esigenza spesso ci porta ad indossare capi meno alla moda e più confortevoli. Tuttavia non è sempre necessario rinunciare allo stile per mantenersi caldi. Infatti basta maglioni di lana e dolcevita è questo il capo invernale che torna di moda e sta spopolando ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate più fredde

La moda dell’inverno 2022 è ricca di stile già a partire dalle calzature. Infatti mette a disposizione una vasta scelta di accessori comodi adatti ad ogni occasione. Come strepitosi e da capogiro questi stivali che tornano di moda ideali per avere gambe slanciate e lunghissime per look inviabili.

Un capo must have immancabile negli armadi invernali sono sicuramente i cappotti. Ed anche in questo caso la moda di quest’anno ci permette di scegliere capi glamour ma ben caldi, per affrontare questa stagione con comfort e stile.

Basta cappotti di lana e noiosi piumini, è questo il capo invernale che torna di moda, sta spopolando e sta bene su tutto

A tornare di moda sulle passerelle della stagione più fredda, sono i blazer, di ogni tipo. Infatti, stop al classico e noioso cappotto invernale è questo il capo più cool e vintage dell’inverno 2022 che torna di moda e sta bene su tutto.

Una tendenza mascolina che dai lontani anni ‘20 comincia ad essere un must have anche dell’armadio femminile.

Caratterizzati da un taglio mascolino, ma arricchiti con chicche di classe e gusto i blazer 2022 sono il capo che torna di moda ed accontenta donne e uomini di tutte le età.

Grandi firme e anche aziende che vestono donne in carriera, come Zara, lo propongono come capo indiscusso di questa stagione nella versione doppio petto.

Un capo raffinato che si adatta ad ogni look, che sia casual, informale o formale e raffinato. Un capo senza tempo da indossare sia in ufficio che in occasioni speciali.

Ne esistono in diverse versioni e in diversi tessuti, ognuno adatto ad una specifica occasione. Questo capo caratterizzato da una lunghezza media può essere indossato per completare i look di qualsiasi genere. Facile da indossare per la sua eleganza e versatilità.

Scegliere quello giusto

Monopetto o doppiopetto rigorosamente nero, abbellito ed arricchito con dettagli oro e ricami floreali da indossare con jeans e berretti. O ancora nella sua versione in pelle da abbinare a camicia e pantaloni cargo, piuttosto che a gonne sbarazzine e stivaloni sexy come gli overknees boots. Per look audaci e coinvolgenti. La scelta è davvero vastissima e accontenta ogni gusto ed esigenza.

Se si preferisce un capo caldo e sofisticato, possiamo sceglierlo nella versione di lana. Perfetto da indossare con dei pantaloni in pelle a zampa e dei biker boots neri. Oppure sceglierlo nella versione doppio petto con una cintura da annodare in vita per look più contemporaneo e giornaliero.

Nell’inverno 2022 possiamo dunque dire basta cappotti di lana e noiosi piumini, è questo il capo invernale che torna di moda, sta spopolando e sta bene su tutto.