Tra i tanti utensili da cucina vi sono anche i coltelli. Ci aiutano a tagliare, affettare, tritare e sminuzzare tanti alimenti della nostra cucina. Gli chef ne utilizzano diversi e ognuno dedicato a certi tipi di alimenti. In casa ne abbiamo un po’ di meno, ma tutti molto utili. Tra questi vi sono anche quelli da formaggio, dalle forme molto caratteristiche e belle.

Differenza tra coltello e pugnale

Un coltello è un oggetto molto utile non solo in cucina. Lo si utilizza anche nel trekking, nella pesca, nella caccia ecc. Tuttavia, un coltello va prima di tutto distinto dal pugnale.

Il pugnale è un’arma riservata ai corpi militari. Infatti, mentre il coltello ha una sola parte della lama affilata, il pugnale ne ha due.

Tra i vari tipi di coltello vi sono anche quelli da cucina. In genere, hanno una lama liscia o seghettata. La lama liscia si presta meglio a tagliare la carne, triturare verdure ecc. La lama seghettata è più adatta a tagliare pane, dolci e torte.

Un’altra differenza sta nel fatto che i coltelli a lama seghettata sono difficili da affilare. Mentre si può riuscire facilmente ad affilare quelli a lama liscia. Ora non quelli per grana o parmigiano, ma alcuni coltelli da formaggio hanno una caratteristica unica.

I coltelli da formaggio

Tra i coltelli da cucina, quelli da formaggio si distinguono subito. Hanno delle forme abbastanza diverse dagli altri. Quelli per formaggi a pasta dura, come grana o parmigiano, hanno una caratteristica conformazione a goccia. Infatti questi formaggi sono granulosi, per cui ci vuole un coltello che penetri dall’alto e stacchi facilmente il pezzo.

Non grana o parmigiano, ma alcuni coltelli tagliano facilmente taleggio, gorgonzola e stracchino grazie a questo curioso particolare

Una categoria diversa di formaggi sono quelli a pasta morbida. La trama della pasta qui non è dura, non è granulosa e nemmeno compatta. Nella categoria dei formaggi morbidi abbiamo il taleggio, il gorgonzola, lo stracchino, il camembert francese, la crescenza, la robiola, lo squacquerone di Romagna. Per questi formaggi non basta una lama liscia.

Essendo formaggi cremosi e un po’ anche appiccicosi, la lama ha difficoltà a penetrare. Per questo motivo sulla lama ci sono dei fori. Quando la lama del coltello penetra nel formaggio, questi fori fanno passare l’aria, rendendo agevole il taglio. In questo modo le due parti del formaggio si staccano, senza appiccicarsi tra loro e nemmeno sulla lama.

Se fossimo amanti dei formaggi a pasta morbida, allora dovremmo sapere che i coltelli migliori sono quelli che hanno fori nella lama.