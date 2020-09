Una ricetta che vi farà impazzire per la sua bontà.

Una ricetta veloce, facile e gustosa. Una piccola delizia fatta di formaggio e fichi. Proprio una ricetta che vi farà impazzire per la sua bontà.

Un formaggio DOP

Lo squacquerone di Romagna è un formaggio antico, nato nel Medioevo se non prima, secondo tradizione. Ha la caratteristica di essere spalmabile e con una punta appena percettibile di sapidità. Per questa sua peculiarità di essere a basso contenuto di sale e di tasso acido, si presta a diverse possibilità di abbinamento. Qui ne presentiamo una.

Fichi e squacquerone: una ricetta che vi farà impazzire per la sua bontà

Questa facile ricetta è un connubio di dolce e salato, buona per tutti i palati. Prepariamo una pasta con 500gr di farina e 100gr di olio extra vergine di oliva. E si lascia riposare. La pasta poi va stesa fino ad avere uno spessore di 2 o 3 millimetri. Con essa, si realizzano dei rettangoli di circa 10×15 cm. E questa è una pasta ottima per realizzare altre ricette all’occasione. Degli strudel per esempio. Una cosa su cui porre attenzione, è che il formaggio in cottura non fuoriesca dalla pasta. Per questo motivo è meglio seguire questa procedura.

La figura cui arrivare con la pasta è quella di una croce, come sugli scudi dei crociati. In pratica si tolgono quattro piccoli quadrati per ogni angolo del quadrato, in modo che resti alla fine la forma della croce.

Al suo centro si pone lo squacquerone e su questo i fichi tagliati. Il formaggio deve essere messo sulla pasta ben freddo. Per questo motivo è meglio tenerlo nel freezer una decina di minuti.

Si tirano i lembi della croce e si chiude il tutto, tirando come ad avvolgere. Ora con le dita, si pizzica la pasta ai punti di giunzione, così che si chiuda bene e non fuoriesca il formaggio. Si mette in cottura come da manuale.

Ed ecco che avremo una ricetta da mangiare che racchiunde in sé sia il dolce sia il salato. Una ricetta che vi farà impazzire per la sua bontà.