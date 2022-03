È una coda d’inverno rovente, quella che stanno vivendo gli automobilisti ogni giorno al distributore. I rialzi dei prezzi delle materie prime non sembrano conoscere tregua e si scaricano puntualmente alla pompa di benzina. Quasi a cadenza giornaliera, i prezzi dei carburanti toccano nuovi record e il timore è che si continui così ancora a lungo.

Abbiamo già visto quanto costa mantenere all’anno un’auto. In questa guerra impari per l’automobilista, vediamo quali strategie adottare per limare questa voce di spesa. In particolare, sorprenderà scoprire che, per risparmiare un mucchio di soldi sul carburante, serve scegliere accuratamente quando fare rifornimento.

Infine ricordiamo che fino a tutto marzo anche la richiesta di questo preventivo può far vincere un buono carburante di 50 euro.

Per risparmiare un mucchio di soldi sul carburante ecco i giorni e gli orari perfetti per fare il pieno o un semplice rifornimento

Anzitutto non è mai superfluo ricordare che le buone norme di guida sono la via maestra per risparmiare sui costi del carburante.

Tuttavia, in questa sede vogliamo porre l’attenzione su alcuni aspetti spesso trascurati dagli automobilisti, tra cui “quando” fare carburante. Secondo gli esperti, andrebbero combinati al meglio 2 elementi:

i giorni della settimana da prediligere;

il periodo del giorno in cui è più conveniente fare carburante.

Nel primo caso, la ragione è tutta legata a questioni economiche. Durante il fine settimana, infatti, molti spostamenti sono dovuti alle gite fuori porta o per raggiungere amici e/o parenti che abitano a distanza.

Pensiamo poi a chi raggiunge la casa in montagna o in campagna o al mare, magari fuori Regione, per vivere il fine settimana. Infine, c’è chi approfitta dei giorni festivi e pre-festivi per rompere la monotonia della quotidianità e concedersi qualche ora lontano da casa.

La morale è che durante il weekend in genere la benzina viene a costare leggermente di più rispetto ai giorni infrasettimanali. Detta diversamente, sarebbero quest’ultimi i giorni da prediligere per fare un pieno, per esempio.

Preferire la sera per fare il pieno o un semplice rifornimento

Ma c’è ancora un’altra accortezza salva-denaro, secondo gli esperti: il momento del giorno in cui fare per fare il pieno o un semplice rifornimento. Per gli esperti, mentre d’inverno la scelta può rivelarsi ininfluente, non vale altrettanto dalla primavera in poi. Quando le giornate diventeranno più assolate, si ha una discreta dispersione di idrocarburi dovuta all’evaporazione. Si pensi ad esempio al Sud (e in generale all’estate), dove la bella stagione arriva con qualche settimana di anticipo rispetto al resto del Paese.

Concludendo, la scelta di fare il pieno a metà settimana e di sera (non appena inizierà a fare più caldo) può fare la differenza su questa voce di spesa. Magari saranno pochi centesimi alla volta, ma moltiplicati per un mese o un anno intero potrebbero fare la gioia dell’automobilista virtuoso.

