Cosa succederebbe se ci ritrovassimo con un coltello da cucina che non taglia più? Può capitare benissimo anche ai coltelli più duri e di qualità, poiché un coltello non taglia all’infinito. Per ridare vita al coltello bisogna affilarlo, cosa non agevole per tutti. Tuttavia, possiamo restare tranquilli perché forse non compreremo più un nuovo coltello da cucina con questi 3 facili e veloci sistemi d’affilatura.

I coltelli da cucina

In genere esistono 3 tipi di coltelli fra i più utilizzati in cucina. Il primo è il cosiddetto coltello da cuoco, caratterizzato da una lama lunga e ricurva, molto utile per tagliuzzare e triturare le verdure. Il secondo è il coltello trinciante, con una lama meno curva e più adatta ad affettare la carne. Il terzo coltello è quello a lama seghettata, utilizzato per affettare il pane, i dolci, ma anche i pomodori grossi.

I coltelli seghettati se perdono la loro capacità di taglio vanno sostituiti. Invece quelli a lama liscia possono essere riaffilati. Tuttavia se abbiamo in casa dei coltelli originali giapponesi molto costosi, conviene inviarli al servizio di fabbrica per una nuova affilatura.

Il primo modo per rifare il filo permette di affilare coltelli e forbici senza arrotino con questo semplice oggetto.

Prima di vedere quali siano gli altri sistemi di affilatura, diciamo come si affila un coltello. C’è un movimento molto semplice, da eseguire fluidamente. Il coltello va tenuto per il manico e affilato a partire dal punto della lama vicino al manico, per andare verso la punta. Il movimento deve essere fluido e senza premere troppo, e il filo della lama deve essere leggermente inclinato. Si possono vedere dei video guida sulla piattaforma YouTube.

Il secondo modo per affilare è di utilizzare la limetta per le unghie in cartoncino, che costa pochi centesimi. La si posiziona su una superficie dura e si passa la lama prima da un lato e poi dall’altro.

Una tazzina da caffè

Il terzo sistema è quello di utilizzare un materiale più o meno duro e poroso come una pietra piatta. Al suo posto si può usare il fondo di una tazzina di ceramica. La parte dove la tazzina poggia sul tavolo ha un piccolo rilievo rotondo. Può essere bianco se di caolino, oppure rossastro se di argilla. Su questo fondo è possibile affilare magnificamente il proprio coltello. Mettiamo la tazza a testa in giù e passiamoci sopra il coltello per un filo perfetto.

Con questi semplici sistemi potremmo avere dei coltelli sempre taglienti ed efficienti, proprio come è richiesto in cucina.