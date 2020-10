Sono talmente benefici, ma anche costosi, che, sprecarli è veramente un peccato. Parliamo dei frutti di bosco, così eccezionali a tutela del nostro cuore, del nostro cervello e del nostro sistema di riproduzione cellulare. Ribes, lamponi, mirtilli, fragole e more sono infatti degli straordinari alleati nella lotta all’ossidazione delle arterie e all’invecchiamento. Senza contare poi che sono davvero gustosi come farcitura delle torte e delle crostate. Forse non lo sai, ma devi fare attenzione a non fare mai l’errore di lavare i frutti di bosco con l’acqua, come spiegano i nostri Esperti.

Mai in acqua

In pochi lo sanno, ma per tutelare tutte le virtù benefiche dei frutti di bosco, non dovremmo lavarli sotto l’acqua, ma con un mix di acqua e aceto di mele. Questo sistema, che è poi un vecchio trucco che si tramanda da molte generazioni, soprattutto di montagna, permette di preservare questi frutti dalle muffe. Purtroppo, infatti, ne risultano per natura particolarmente predisposti, e, lavandoli in maniera tradizionale, mettendoli poi in frigorifero, rischiamo letteralmente di buttarli via. Prendete quindi un litro di acqua e mezzo bicchiere di aceto di mele, per creare il lavaggio giusto dei vostri frutti di bosco.

Occhio anche ai pomodori

Non fare mai l’errore di lavare i frutti di bosco con l’acqua, ma fai attenzione a preservare un altro elemento sempre ricco di antiossidanti dal deperimento. Questa volta ci riferiamo ai pomodori, che, così come i frutti di bosco, sono un valido aiutante per la nostra salute. Essendo anch’essi dei frutti, non andrebbero messi in frigorifero per preservarne la maturazione. Il freddo infatti impedisce che il pomodoro porti a termine il suo ciclo naturale, deteriorandolo anche dal punto di vista estetico e del sapore. Fateci infatti caso, ma i pomodori perdono consistenza e diventano molli se li dimentichiamo in frigorifero. Il rischio inoltre non è solo quello di perderci a livello di sapore, ma soprattutto di compromettere lo sviluppo completo degli elementi nutritivi del prodotto.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Approfondimento

Per la tua salute non devi mai mettere un bicchiere d’acqua sul comodino