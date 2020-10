Mettere un bicchiere d’acqua sul comodino prima di andare a letto è spesso un’abitudine che ci portiamo da quando eravamo bambini. Capita spesso infatti, che durante la notte, magari complice una cena particolarmente salata, ci svegliamo con una gran sete. Ma, per la tua salute non devi mai mettere un bicchiere d’acqua sul comodino, come ti spiegano gli Esperti della Redazione.

Sono parecchi i motivi

A dire la verità, i motivi per i quali dobbiamo preferire una bottiglietta chiusa col tappo al bicchiere, sono molteplici e li vediamo assieme. Il primo è di natura puramente psicologica: sapere di avere a disposizione un bicchiere d’acqua a portata di mano, influisce sulla durata del nostro sonno. Appoggiare infatti il bicchiere d’acqua sul comodino è uno degli ultimi gesti che facciamo prima di addormentarci. E, come dimostrano gli studi in materia, a partire da Freud, la mente elabora nel sonno e sviluppa gli ultimi pensieri e gli ultimi gesti. Interrompere il ciclo del sonno notturno non ci fa bene.

Insetti nel bicchiere

Il bicchiere d’acqua senza una copertura è una tentazione troppo solleticante per tutti gli insetti che girano nella nostra camera. Generalmente, quando ci svegliamo nel sonno con la sete, non accendiamo nemmeno la luce e andiamo a tentoni alla ricerca del bicchiere. Ecco che apriamo alla possibilità, molto concreta, che qualche ragno o qualche mosca prendano il nostro bicchiere per una piscina personale e decidano di galleggiarci dentro. Insieme all’acqua, senza minimamente accorgercene, ci beviamo pure l’insetto.

Polvere e batteri

Lasciare un bicchiere d’acqua sul comodino significa anche esporlo alla merce di polvere e batteri. Questi infatti sono perennemente in movimento e la notte, a differenza nostra, purtroppo non riposano e non dormono. Ecco allora, che dobbiamo cercare di limitare, soprattutto in questo periodo particolare della storia, l’introduzione di batteri e microbi nel nostro organismo. Fate anche attenzione che il rovesciamento d’acqua sul circuito elettrico dell’abatjour del comodino, è una delle cause, non comuni, ma presenti dei cortocircuiti e degli incendi di casa. Per questo, per la tua salute non devi mai mettere un bicchiere d’acqua sul comodino.

