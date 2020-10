Raddoppiare il proprio valore potrebbe essere l’obiettivo di questo titolo azionario. È questo il risultato dell’analisi grafica e previsionale per il lungo periodo. Inoltre recentemente un casa d’affari ha avviato la copertura Buy sul titolo Zignago Vetro.

Ci sono, quindi, i presupposti per un’ottima performance del titolo, ma bisogna prestare molta attenzione. Ad esempio, gli analisti hanno un giudizio medio Outperform su Zignago Vetro, ma il prezzo obiettivo medio è praticamente in linea con le attuali quotazioni.

Prima di affrontare il discorso relativo all’analisi grafica e previsionale, ricordiamo due aspetti positivi che riguardano il titolo. Tipicamente quando vengono rilasccciati i dati societari, questi sono migliori delle attese. Da anni il titolo distribuisce un dividendo il cui rendimento si mantiene sopra il 3%.

Raddoppiare il proprio valore potrebbe essere l’obiettivo di questo titolo azionario: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 14 ottobre a quota 14,00 euro in ribasso dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista su tutti i time frame. Tuttavia, per motivi diversi, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sul giornaliero e sul mensile.

Su quest’ultimo la chiusura di ottobre potrebbe avere un effetto molto importante. Le quotazioni, infatti, potrebbero rompere al rialzo la forte resistenza in area 13,52 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso si accelererebbe al rialzo verso gli altri obiettivi rialzisti. In particolare verso la massima estensione rialzista che si trova in area 28 euro e che, se raggiunta, porterebbe al raddoppio delle attuali quotazioni.

Dal time frame giornaliero, però, giunge un warning. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni stanno avendo una enorme difficoltà nel rompere la resistenza in area 14,08 euro. Qualora questa debolezza si dovesse confermare, allora potrebbe venire meno anche il break rialzista di cui abbiamo parlato per il time frame mensile.

Nei prossimi giorni, quindi, monitorare con attenzione quanto accadrà in prossimità di area 14,08 euro in chiusura di giornata.

