Non fare assolutamente questo errore nel tuo giardino a gennaio perché potresti fare grossi guai

Giusto il tempo di mettere via gli addobbi natalizi e possiamo già dedicarci al nostro orto e al nostro giardino. Non fare l’errore di pensare che gennaio non sia importante perché potresti perderci nella qualità del tuo verde.

Soprattutto se compi determinate azioni, anche in buona fede, ma rischiando di compromettere eventuali raccolti, ma anche la salute del tuo orto. Seguici allora in questi consigli utili che potrebbero fare la differenza nei mesi a venire.

Quando il clima mite ti permette addirittura di piantare

Ci sono regioni italiane, come la Sicilia, che anche a dicembre hanno avuto un clima assolutamente mite. Proprio se abiti in questa meravigliosa regione, a gennaio potresti addirittura piantare i bulbi di aglio, ma anche di cipolla. Ingrediente perfetto che si sposa ai tagli di carne più economici ma saporiti della nostra cucina. E se sei particolarmente appassionato di pollice verde, non dimenticare che nel tuo orto potresti tranquillamente anche trapiantare già le fragole in previsione della primavera. Condizione assolutamente necessaria però è che, come dicevamo, il clima si mantenga mite per non buttare all’aria tutto il lavoro.

Non fare assolutamente questo errore nel tuo giardino a gennaio perché potresti rovinare il tuo lavoro

Raccomandano gli esperti che gennaio, per la quasi totalità delle nostre regioni, è il mese perfetto per preparare il terreno in vista delle coltivazioni. Gli esperti potrebbero infatti consigliarti di spargere compost e letame, interrandoli, con una vangatura degna di un professionista. Attenzione però che per effettuare questa operazione, investimento poi della primavera e dell’estate, il terreno non deve essere assolutamente ghiacciato. Ma, attenzione che non devi nemmeno fare l’errore di vangare e interrare il composto in un terreno che sia troppo umido e bagnato. In buona fede infatti potresti pensare che col terreno umido e morbido, potresti lavorare meglio, ma madre natura sconsiglia assolutamente questo tipo di operazione.

Ci sono anche delle verdure particolarmente salutari da piantare a gennaio

Non fare assolutamente questo errore nel tuo giardino a gennaio perché potresti fare grossi guai anche a discapito di alcune culture salutari. Tornando a ricordare l’importanza del clima mite, ossia tra i 13 e i 20°, potresti addirittura piantare la lattuga e l’invidia. Cosa che facevano proprio in questo periodo dell’anno le nostre nonne, ritrovandosi poi con la dispensa ben fornita. Attenzione invece a non cadere nell’errore della semina delle patate. È vero che questo tubero resiste bene alle intemperie, ma teoricamente nelle regioni del Nord, dovresti seminarlo in primavera. Abbiamo parlato della Sicilia, o comunque di quelle regioni che non sono scese sotto i 15°, ed ecco allora che potresti pensare di piantare le patate già a fine gennaio o ai primi di marzo. Così da avere poi un orto florido e rigoglioso per tutta l’estate! Quando si parla di cucina non siamo secondi a nessuno e alcune interessanti classifiche lo confermano.