Tutto il Mondo ce li invidia i 2 borghi dai gatti fantasma e coi diavoli imprigionati nei quadri

Decidere di andare a visitare alcuni borghi italiani infestati dalle presenze proprio durante le feste potrebbe essere l’idea giusta.

Non ci sono infatti solo i classici mercatini di Natale, seppur affascinanti e suggestivi tra le mete che possiamo suggerire. Per gli amanti dell’occulto, del mistero e delle presenze oscure, ecco un paio di borghi che sarebbero addirittura entrati nella Top 10 mondiale di una rivista inglese. Faremo visita a queste due località, raccontandone i misteri e promuovendo la loro visita perché potrebbe davvero essere una sorpresa speciale. Tutto il Mondo ce li invidia i 2 borghi dai gatti fantasma.

In provincia di Lucca ecco tutto il mistero del Medioevo

È la provincia di Lucca la protagonista del primo itinerario, in cui andremo a visitare il borgo di Sommocolonia. Piccola frazione del Comune di Barga, poco sopra i 700 mt di altitudine e sulla classica collina che domina la vallata. Pochissimi gli abitanti, che arriverebbero più o meno a 50 e avrebbero nella loro tradizione un mistero davvero affascinante. Secondo antiche leggende, tra la Lunigiana e la Garfagnana, passando per la Versilia, il mito avrebbe consegnato ai visitatori delle figure animalesche davvero bizzarre.

Serpenti che volano, folletti magici, enormi lucertole che sembrano dei draghi, oppure come nel caso di questa zona, delle creature simili a gatti magici. Leggenda narra che durante il Medioevo e il Rinascimento, in questa terra contesa tra le varie repubbliche toscane, si aggirassero dei gatti magici. Si sentiva miagolare di notte, ma di giorno poi non si trovava traccia di queste creature. Fino a quando alcuni bambini sarebbero riusciti a vederli, ma non a catturarli. In questo borgo che nonostante le distruzioni e le guerre mantiene ancora il suo fascino storico, potrebbero ancora aggirarsi queste creature, alla ricerca dei visitatori.

Tutto il Mondo ce li invidia i 2 borghi dai gatti fantasma e coi diavoli sconfitti dagli angeli

Decisamente più conosciuto ai turisti è il meraviglioso borgo marino ligure di Moneglia. All’interno della bellissima chiesa di San Giorgio c’è infatti un’antica pala che rappresenta una bestia demoniaca. Stando alle leggende locali, questo demone avrebbe terrorizzato nel Medioevo tutto il contado. Stufi delle devastazioni, i cittadini si sarebbero uniti, nel segno della croce, per dare la caccia ed eliminare definitivamente questa bestia demoniaca. Incalzata e braccata, la bestia, sarebbe stata imprigionata alla fine da Sant’Antonio abate, già protettore degli animali e difensore della meravigliosa cittadina ligure.

Il miracolo del Santo

Con un miracolo, il Santo avrebbe letteralmente paralizzato la bestia, confinandola nel dipinto tuttora visibile. Una leggenda misteriosa e meravigliosa che si lega a questa straordinaria cittadina marinara, da sempre perla della Liguria. Tutto il Mondo ce li invidia i 2 borghi dai gatti fantasma e coi diavoli imprigionati nei quadri, ma anche delle mete da non perdere.