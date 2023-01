Vogliamo sapere se abbiamo preso una multa prima che arrivi? La risposta è questa

Quante volte abbiamo il dubbio di aver commesso una infrazione in macchina e viviamo settimane con questo interrogativo? Avremo infranto la legge? Ci arriverà la multa a casa? Come faccio a saperlo in anticipo? Ed ecco la sorprendente risposta.

Che seccatura quando ci arriva, a casa, una raccomandata con una multa notificata. Apriamo la busta e scopriamo, magari a nostra insaputa, di aver infranto il Codice Stradale. Che, oltre alla rabbia per la violazione, c’è anche il non trascurabile problema di dover pagare non pochi euro.

Uno può ribattere che basta rispettare la legge per essere certi di non aver preso multe. Non sempre è così, in realtà. Può anche capitare che ad uno venga recapitata una multa in una città nella quale non è mai stato. Oltretutto, quest’anno, è prevista una stangata sulle multe stradali.

Come fare per capire se sta per arrivarci, nella casella della posta, una multa ?

A volte, succede per degli errori di battitura e, così, dovremo subito fare ricorso. Anche perché potremmo essere multati pur non essendo in macchina. In ogni caso, se spesso la multa ci prende di sorpresa, altre volte abbiamo il dubbio che la sanzione incomba. Nel senso che abbiamo la quasi certezza di aver violato il Codice della Strada. Che si fa? C’è un modo per scoprirlo o dobbiamo guardare ogni giorno la casella? Vogliamo sapere se abbiamo preso una multa prima che arrivi? Ecco la risposta che, per certi versi, è sorprendente.

Infatti, se uno volesse sapere in anticipo se abbia preso una multa o meno, deve rassegnarsi. Infatti, non è possibile verificare in anticipo se una multa è in arrivo o meno. Sembra strano, in piena tecnologia, ma non c’è verso alcuno di saperlo prima. Se pensiamo di essere in contravvenzione, dovremo aspettare e sperare.

Possibile che non ci sia un modo per saperlo in anticipo?

Incredibile come non ci sia modo, infatti, per saperlo in anticipo. Non esiste un registro, a disposizione dei cittadini, dove siano registrate le contravvenzioni fatte e poi spedite. Non solo. Se anche decidessimo di recarci dai Vigili del Comune dove si suppone aver commesso infrazione, loro non sono tenuti a dirci nulla.

Stessa cosa con le Forze dell’Ordine che, anche volendo, potrebbero non essere ancora in grado di sapere se ci sarà una multa da elevare. Occorrono, infatti, dei tempi tecnici per incrociare targa con proprietario. O per identificare, con precisione, la targa da multare.

Vogliamo sapere se abbiamo preso una multa prima che arrivi ? E se qualcuno l’ha ritirata al posto nostro?

Insomma, non possiamo fare altro che aspettare che decorrano i tempi di legge per una notifica. Altro discorso riguarda, invece, lo scoprire se ci sono multe a nostro carico notificate ad altri. Può capitare che qualcuno ci ritiri la multa, ma poi si dimentichi di darcela. O che ce la mettano in casella e qualcuno ce la sottragga. Così come sul lunotto della macchina e qualche teppista ce la tolga per farci un dispetto.

In questo caso, è possibile sapere se abbiamo delle multe notificate, ma da pagare, a nostro carico. Come? Basterà entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate e, una volta fatto l’accesso, controllare se abbiamo dei debiti a carico nostro. Tra questi, potrebbero esserci anche le multe non ancora pagate. E provvedere direttamente dal sito.