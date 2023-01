Addio scarichi otturati con questa soluzione semplicissima per liberare tutti quelli della casa

Cosa conviene usare per liberare uno scarico otturato? Le soluzioni sono diverse, ma sicuri che siano tutte efficaci? Scopriamo insieme un metodo molto semplice che basterà a liberare tutti gli scarichi della casa in un attimo.

Oggi le comodità sono molte nella vita domestica. In pochi anni si sono fatti passi da gigante, ma le persone continuano a fare poca manutenzione agli elettrodomestici. Così anche per tutte le altre attività ordinarie come tenere liberi gli scarichi.

Spesso si dimentica che ciò che mandiamo giù per le tubature deve essere liquido e non deve inquinare in primo luogo, ma non deve essere un problema per le tubature stesse. Se ci sono degli ostacoli, come dei residui di cibo, ecco che il tutto non funzionerà più come dovrebbe funzionare.

Il problema di uno scarico intasato è all’ordine del giorno nelle famiglie di tutto il Mondo. Ma noi possiamo finalmente dire addio scarichi otturati con questa soluzione semplicissima. Si tratta di un rimedio usato da tanto tempo, ma un po’ abbandonato e dimenticato.

Invece di usare prodotti aggressivi e chimici, la soluzione è qualcosa di molto leggero e naturale. Continuate a leggere l’articolo per sapere di che cosa si tratta. Qui di seguito vi sveleremo il piccolo trucco che in molte persone non prendono mai in considerazione.

Addio scarichi otturati con questa soluzione semplicissima che vi cambierà la vita domestica in un attimo

Ovviamente, se si avverte la sensazione di un problema grave, è necessario chiamare un tecnico professionista. Tuttavia, uno scarico otturato è all’ordine del giorno per tutti. Infatti, con il tempo si accumulano shampoo, sapone, peli e capelli nella doccia e nei lavandini.

Per non parlare del lavello della cucina, che è costretto a vedere scendere chissà quanti residui di cibo piccoli o grandi. Cosa si può usare per liberare gli scarichi di doccia, lavandino e lavello? Potrebbe esserci un’unica soluzione che fa al caso vostro.

Si tratta di acqua bollente e sapone per piatti naturale e neutro. Basta versare un po’ di prodotto nella tubatura e poi versare una pentola di acqua bollente. È davvero perfetto per agire su quello che ostruisce la tubatura e liberarla.

Pensate che non solo potete agire in questo modo su doccia, lavello, lavandino e bidè, ma anche sul WC. Naturalmente, vi basterà tirare lo sciacquone dopo una decina di minuti per far andare via tutto il composto.

Attenzione ai prodotti usati: non tutti sono innocui

Al momento molte persone si affidano ai migliori disgorganti presenti in commercio, ma anche ad alcuni ingredienti naturali spesso efficaci se il problema è di piccole dimensioni. Tra questi il più usato è l’aceto, usato insieme al bicarbonato di sodio.

Non solo, per sciogliere efficacemente i capelli, ad esempio, è molto utile il sale grosso. Tutte queste soluzioni sono diffuse e sono naturali, quindi completamente innocue per la salute.

Qualcuno, però, butta giù per le tubature la soda caustica, considerato il migliore disgorgante. Attenzione a questo prodotto perché a contatto con la pelle può provocare delle gravi ustioni.