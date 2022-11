Non far riposare la carne prima di servirla è uno dei 7 errori che commettiamo spesso in cucina

Guardare trasmissioni come Masterchef ci fa sentire tutti degli aspiranti grandi chef. Lasciandoci spazio all’improvvisazione, con risultati più o meno riusciti. Del resto, spesso, anche noi siamo alle prese con la Mistery Box di casa nostra.

Ovvero, apriamo il frigo e cuciniamo con quello che abbiamo a disposizione, quando non facciamo in tempo a fare la spesa. Il problema, semmai, è un altro. Che la fretta non solo è cattiva consigliera, ma anche la peggior alleata in cucina.

A volte facciamo errori in cucina senza sapere di commetterli

Ci sono situazioni in cucina, però, che non sono solo figlie della fretta, ma errori inconsapevoli. Nel senso che siamo abituati a farli, senza renderci conto che, così facendo, peggioriamo il gusto del nostro piatto. Eppure, basterebbe un minimo di attenzione per servire, a parità di ingredienti, piatti più buoni. Non far riposare la carne prima di servirla, ad esempio, è solo uno dei tanti errori che quotidianamente commettiamo mentre cuciniamo. Fondamentale, in ogni caso, è avere sempre a disposizione le giuste pentole per ogni piatto.

Tornando alla carne, perché dovremmo farlo? Semplicemente perché, durante la cottura, i preziosi succhi del nostro pezzo di carne tenderanno a stare nel centro. Se dovessimo tagliarla subito, avremmo una parte centrale più tenera rispetto all’esterno. Infatti la cottura fa evaporare una parte dell’acqua, rendendo asciutta e dura la superficie. Occorre avvolgerla in un foglio di alluminio, per qualche minuto, in modo da riequilibrare il tutto.

Anche il giusto mestolo vuole la sua parte

Mescolare è qualcosa che in tanti fanno in maniera eccessiva. Siamo frenetici e continuiamo a rigirare la nostra pietanza, come se non ci fosse un domani. Si pensa così che la cottura sarà più uniforme. Errore da non fare perché, a parte il risotto che ha un trucco per non farlo attaccare mai, rischieremmo di rovinare il nostro piatto. E mescoliamo con un cucchiaio di legno.

A volte, poi, siamo costretti a mescolare perché riempiamo in maniera inverosimile la nostra padella. Altro errore che dovremmo tassativamente evitare di fare, altrimenti si crea una cottura non omogenea tra fondo e sopra. Altro errore è quello che commettiamo con la salatura dell’acqua della pasta. Farlo troppo presto finirà per rallentarne la cottura. Dobbiamo farlo solo ed esclusivamente quando l’acqua bolle. E mettiamo una quantità proporzionale alla pasta che stiamo per cuocere.

Non far riposare la carne prima di servirla è un errore come condire l’insalata troppo in anticipo

Condire una insalata sembra la cosa più facile del Mondo. L’errore, però, è farlo con troppo anticipo. Così finiremmo per “cuocerla”, facendole perdere anche alcuni dei suoi valori nutrizionali. Va fatto assolutamente a tavola, quando stiamo per servirla. La proporzione è una parte di aceto o di limone e tre parti di olio, con un pizzico di sale.

Anche il soffritto non va fatto a caso. Se l’olio diventa troppo caldo potrebbe produrre acroleina. Ecco che il trucco, allora, quando sfrigola, è quello di aggiungere un goccio di vino o acqua, così da abbassare la temperatura. E non farlo diventare nocivo. Ultimo, ma non meno sbagliato, è quello di non assaggiare. I giudici di Masterchef lo ripetono spesso ai concorrenti. E non solo alla fine, ma anche durante la cottura, per regolarlo di condimento. Sono 7 errori comuni che compromettono, purtroppo, il risultato sulla tavola.