È fondamentale sapere quali pentole dovremmo avere sempre in casa per cucinare al meglio

Che bello vedere trasmissioni come Masterchef, dove gli aspiranti chef utilizzano pentole di ogni tipo. Che guardiamo con invidia, perché magari potessimo avere noi tutto quel ben di Dio in cucina. Eppure, nessuno ci proibisce di comprarle per casa nostra, arricchendo così la nostra dotazione.

Certo, poi ci vorrebbe anche un posto dove tenerle, ma questo è un altro paio di maniche. In ogni caso, dovremmo conoscere quali pentole sarebbe opportuno comprare. Va bene scegliere degli ingredienti al top, ma non dimentichiamoci anche degli attrezzi per renderli al meglio.

Ecco perché i cuochi preferiscono le pentole in alluminio

Al di là di quali pentole comprare è interessante capire perché molti cuochi preferiscano quelle in alluminio. Dipende, essenzialmente, dal fatto che l’alluminio, per le sue particolari caratteristiche, sia un conduttore uniforme e veloce di calore. Il che, ovviamente, aiuta e non poco il controllo della cottura.

Le pentole in alluminio, poi, sono più leggere e maneggevoli. Poi, ovviamente, ci sono pentole più adatte di altre in base a cosa andremo a preparare. Ad esempio, per cuocere la salsa di pomodoro andrebbe utilizzata una pentola in acciaio inox 18/10. Se, però, dovessimo usarne una di alluminio puro al 99%, non è che il risultato cambierà.

Sono almeno 10 quelle che dovremmo tenere in cucina

È fondamentale sapere quali pentole dovremmo avere sempre in casa, perché la qualità di una cucina si misura anche dai suoi attrezzi. Vero che ci si può adattare a tutto, ma è meglio usare, per ogni piatto, la pentola più adatta.

La prima è sicuramente la padella antiaderente. Che può essere utilizzata per cucinare senza dover usare condimenti e che si presta, soprattutto, per cibi delicati come pancake o uova. In pratica, tutti i piatti senza grassi o che ne hanno poco, possono essere cucinati qua.

Diversa è la padella in ghisa, che è perfetta per la carne, così come per friggere. Che è diversa dalla piastra, sempre in ghisa, dove fare la bistecca ai ferri o grigliare le verdure.

E per la frittata? Potremmo comprare quella apposita per girarla, dove cucinarne di gustose. È utile anche per le frittelle e per un ottimo risotto al salto.

È fondamentale sapere quali pentole dovremmo avere sempre in casa per migliorare la riuscita dei nostri piatti

Volendo, potremmo comprarci una padella con bordi ancora più alti. In questa, ad esempio, il risotto potrebbe risultare più facile da preparare e ricordiamo che il riso ama il rame. Mai fare il risotto nell’acciaio. Così come i sughi.

Quasi superfluo dire che la pentola a pressione, in questo momento, è indispensabile. Perché cuoce in metà del tempo e, per questo motivo, ci fa risparmiare, e non poco, sulla bolletta.

Per cuocere la pasta, è fondamentale avere una pentola che abbia i bordi alti, meglio se in acciaio. Meglio ancora se ne compriamo una dove infilarci anche il nostro cestello, così da sfruttare il vapore e cuocere due cose insieme.

Non può mancare, in cucina, il suo opposto, ovvero, un pentolino piccolo dove, magari, scaldare il latte.

Per lo spezzatino o per l’arrosto, dovremmo avere una casseruola adatta, meglio se in ghisa.

La teglia da forno, infine, per le nostre lasagne è un altro utensile che non può mancare in cucina.