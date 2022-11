A Piazza Affari quando si parla di un titolo del Ftse Mib a basso rischio e dal rendimento quasi sicuro viene abbastanza naturale pensare a SNAM. Il suo beta, un estimatore della volatilità di un’azione, è molto inferiore a 1. Inoltre, il rendimento del dividendo del titolo è, allo stato attuale, stabile rispetto agli anni precedenti ed è superiore al 5%.

Infine, SNAM è il titolo giusto per un investimento da cassettista. Nel lungo periodo, infatti, il titolo SNAM ha sempre dato buone soddisfazioni ai suoi azionisti. Ad esempio, su un orizzonte temporale di 10 anni la probabilità di avere una performance positiva è del 100% con un rendimento medio annuo del 4,6%. A cinque anni, invece, la probabilità di un rendimento positivo scende all’87%. Ovviamente, questi risultati non sono garanzia che in futuro si potranno ripetere.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali non c’è assoluta convergenza tra i diversi approcci. Il rapporto prezzo su utili esprime una leggere sottovalutazione con il PE in linea con il settore di riferimento. Il rapporto tra prezzo e fatturato, invece, non solo è elevato in assoluto, ma esprime anche una sopravvalutazione di circa il 40%. Infine, il Price to Book ratio esprime una sopravvalutazione del 25% rispetto alla media del settore di riferimento.

Da notare che anche il fair value, calcolato col metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione superiore al 30%.

Da questo punto di vista anche le raccomandazioni degli analisti non sono di molto aiuto. Il prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione del 3% circa, ma la dispersione tra le diverse raccomandazioni è pari a circa l’8%.

Pattern grafico rialzista mai visto prima su un titolo del Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 25 novembre a quota 4,863 euro, in ribasso dello 0,12% rispetto alla seduta precedente.

Per capire l’attuale forza del titolo basti pensare al seguente dato. Da quanto le azioni SNAM sono state quotate a Piazza Affari nel 2002, mai c’erano state otto settimane consecutive al rialzo, ovvero con chiusura superiore all’apertura. Pattern grafico rialzista mai visto prima su un titolo del Ftse Mib.

Allo stato attuale il titolo si trova a dovere affrontare la forte resistenza in area 4,988 euro (II obiettivo di prezzo). Il suo superamento potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino alla massima estensione rialzista in area 5,504 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, la resistenza non dovesse essere superata si potrebbe assistere a un ritracciamento fino in area 4,472 euro. Solo la mancata tenuta di questo supporto, però, potrebbe portare a un’inversione ribassista.