Non esistono solo i pomodori rossi ripieni o gratinati, ci sono tante varietà di colori perfette per gli antipasti freddi 

Il pomodoro è il re dell’estate. Le sue proprietà nutritive lo rendono particolarmente utile contro il caldo, essendo principalmente ricco di acqua, vitamine e antiossidanti. Peraltro, essendo un tipico frutto di stagione, questo è il momento migliore per gustarlo in tutta la sua ricchezza organolettica e cromatica. Infatti, si è abituati a concepire il pomodoro in tante forme, dal dolcissimo datterino al succoso e acidulo cuore di bue. Ma non sempre le persone conoscono la ricchezza cromatica e le varietà botaniche che contraddistinguono questo frutto squisito. Dal nero, al giallo, al verde tigrato, persino al viola. È stupefacente quanti colori e quante sfumature di gusto può assumere il pomodoro, in tutta la sua vasta gamma di possibilità.

Si tratta di un’abbondanza incredibile, che può aggiungere creatività e fantasia alle ricette estive. Infatti, non esistono solo i pomodori rossi ripieni o gratinati ed è un peccato relegare questo poliedrico frutto alla solita caprese, seppur buonissima.

L’importante è assaggiarli, per conoscerne la consistenza e il sentore specifico. Molti sono squisiti e scenografici nell’insalata. Altri sono perfetti per il sugo o per essere caramellati lungamente in forno. Tutti, in generale, sono divini se presentati come antipasti freddi, accompagnati da formaggi freschi, basilico e rucola. Se consumati crudi, sono sempre più benefici e saporiti.

Coltivare i pomodori risulta piuttosto semplice in tutte le latitudini italiane. Anche quando i climi sono molto rigidi o non si dispone di molto spazio, è possibile produrli da sé. Sono perfetti per la coltivazione idroponica, che sfrutta gli spazi verticali e il riciclo dell’acqua. Un kit base è davvero molto economico e potrebbe essere un ottimo modo per risparmiare sulla spesa.

I pomodori neri, conosciuti anche con il nome di “sun black” sono un ibrido, che si ottiene naturalmente, incrociando i semi delle diverse varietà botaniche. Sono ottimi come antipasto freddo se serviti come bruschetta. Vanno tagliati a cubetti finissimi e irrorati con abbondante olio d’oliva, sale, basilico fresco. Molto scenografici, sono un’alternativa per la classica e gustosissima bruschetta tradizionale che stupirà gli ospiti. È squisito il loro sapore, caratterizzato da un forte contrasto dolce e acidulo. I pomodori gialli hanno la forma e le dimensioni del classico ciliegino, ma sono molto più dolci e saporiti. Vengono valorizzati meravigliosamente nella classica ricetta del gazpacio.

Piatto tipico dell’Andalusia che si serve freddo in piccoli bicchierini, può rappresentare un magnifico antipasto o finger food. Occorrono 110 g di mais in scatola, 250 g di pomodorini, 1 peperone giallo, 1 cetriolo, 100 g di pane raffermo, 50 g di olio d’oliva, mezza cipolla, sale, pepe, olio e aceto. È sufficiente mettere il pane in ammollo, mondare e tagliare le verdure e frullare in modo grossolano. L’importante, per raggiungere una consistenza ottimale, è ricordarsi di non sgocciolare il pane quanto lo si mette nel mixer. Il gazpacio è una vera e propria zuppa estiva, un piatto rapido ed economico (si prepara in 20 minuti) ma ha bisogno di 12 ore di riposo. Dunque si prepara il giorno prima e si mette in frigo con una pellicola. Sarà delizioso.

